Basketball Gegen Wloclawek soll der Bock umgestoßen werden

Ludwigsburg / bz/sim

Die Köpfe sind oben und die Einstellung stimmt: Obwohl die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg in den vergangenen sieben Partien Niederlagen kassierten, ist die Stimmung innerhalb des Teams keinesfalls schlecht. Im Gegenteil. Die Leistung im Auswärtsspiel bei Alba Berlin am vergangenen Freitag hat Lust auf mehr gemacht. Denn Kampf, Leidenschaft und Einsatz sind ins Spiel der Schwaben zurückgekehrt. Einzig der Ertrag war in den vergangenen Wochen ausbaufähig. Da dies jedoch der wesentliche Faktor ist, befindet sich der Klub aktuell in einer kleinen Ergebnis-Krise. Diese soll schnellstmöglich beendet werden. Mit den eigenen Fans im Rücken soll der Bock in der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Anwil Wloclawek umgestoßen werden.

Gegen den polnischen Meister werden die Schützlinge von Coach John Patrick aber, wie auch am Freitag, eine gute Leistung abrufen müssen, um den Sieg einfahren zu können. Denn die „Rottweiler“ aus Leslau, so der deutsche Name von Wloclawek, gehören seit einiger Zeit wieder zu den Top-Adressen des polnischen Basketballs. Spätestens in der vergangenen Spielzeit brachte der Klub „Koszykówki Anwil Wloclawek“ seinen Namen wieder groß auf die Karte: Die blau-schwarz gekleideten Korbjäger wurden Hauptrunden-Erster (24 Siege, 8 Niederlagen), schalteten auf dem Weg in die Final-Serie Champion Zilona Gora aus – und holten gegen Stal Ostrów Wielkopolski die Meisterschaft in sechs Spielen an die Ufer der Weichsel.

Starke internationale Auftritte

Nach der zweiten Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach 2003 ist der Erfolgshunger der Polen noch lange nicht gestillt. Auch in Europa möchte Wloclawek angreifen. Erstmals seit 2011 spielt man in dieser Saison wieder international und verkaufte sich in bisher drei Auftritten teuer. Nach dem deutlichen Auftaktsieg in Ventspils (99:78) setzte es knappe Niederlagen gegen Novgorod (82:93) und in Avellino (102:105). Da es zudem am vergangenen Wochenende eine 70:76-Heimniederlage gegen Torun gab, ist das Team von Trainer Igor Milicic ebenfalls seit einigen Spielen sieglos.

Auffälligster Akteur der Polen ist bislang Valerii Likhodey. Der 32-jährige Russe ist einer der besten Allrounder der Basketball-Champions-League und kommt pro Partie auf 19,7 Zähler, 5,0 Rebounds und 2,7 Assists. Überraschend sind diese Werte derweil nicht. Denn der Routinier ist mit allen Wassern gewaschen und gewann bereits die FIBA Europe Challenge (2007) und den Euro Cup (2013). Trotz oder gerade wegen seines Alters und seiner Erfahrung kann Likhodey jede Mannschaft vor Probleme stellen. Am Dienstagabend wird er sich im Veteranen-Duell nun mit Adam Waleskowski messen.

Apropos Waleskowski: Der 36-Jährige ist, wie auch seine Team-Kollegen, heiß darauf, endlich den Turnaround zu erzwingen. Nach wenig zufriedenstellenden Ergebnissen soll am Dienstag der Sieg her. Die MHP Riesen wollen damit den Kampf um das Weiterkommen im internationalen Wettbewerb aufnehmen.