Eishockey Geburtstagskind ärgert die Steelers

Bietigheim / Von Andreas Eberle

Dieser Geburtstagsparty wären die Bietigheim Steelers wohl lieber ferngeblieben. Jordan Knackstedt schoss den Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) an seinem 30. Geburtstag fast im Alleingang ab: Der frühere Crimmitschauer Topscorer erzielte am Freitagabend beim 6:5-Sieg der Dresdner Eislöwen gegen Bietigheim vier Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Für das bisher noch punktlose Schlusslicht war es nach vier Schlappen in Folge der erste Saisonsieg. Die Steelers verloren dagegen nach dem 2:3 in Crimmitschau auch das zweite Duell in Sachsen innerhalb einer Woche. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen sie nun mit den Kassel Huskies einen weiteren Ex-Verein des neuen Bietigheimer Trainers Hugo Boisvert.

Verstärkung aus Lettland

Die Eislöwen liefen erstmals mit dem kurzfristig verpflichteten lettischen Verteidiger Georgijs Pujacs (37) auf, der einen Probevertrag bis zum 4. November erhalten hat. Der dreifache Olympia-Teilnehmer, der zuletzt für Prizma Riga spielte, lief allein in der KHL 434 Mal auf. Die Bietigheimer 1:0-Führung konnte Pujacs aber nicht verhindern: Willie Corrin brachte den Puck beim ersten Powerplay des Abends scharf vor den Eislöwen-Kasten, und Nicolai Goc fälschte ab (4.). Bereits 45 Sekunden später stand es 1:1. Steelers-Goalie Ilya Sharipov wehrte Harrison Reeds Schuss mit dem Schoner nach vorne ab – genau vor die Kufen von Knackstedt, der sein erstes Pflichtspiel-Tor für Dresden markierte. Bis dato hatte der Stürmer nur sieben Assists beigesteuert.

Das zweite Drittel begann für die Steelers mit einer Hiobsbotschaft: Tyler McNeely musste bereits nach 20 Sekunden mit einer Handverletzung vom Eis. Der Ausfall zwang Boisvert dazu, seine Angriffsreihen neu zu formieren. In der 31. Minute gelang Shawn Weller das 1:2: Der US-Amerikaner mit dem markanten Bart zog aus spitzem Winkel ab, und die Scheibe prallte, abgelenkt von Jordan Heywoods rechtem Fuß, an den Innenpfosten und von dort ins Netz. Wieder zeigten die Sachsen Moral – und wieder schlug Knackstedt zu, diesmal zum 2:2 (34.).

In der 39. Minute musste der Meister seinen zweiten Ausfall verkraften: Kapitän und Torschütze Goc verpasste dem Ex-Bietigheimer Dennis Palka einen Kniecheck und bekam dafür eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer. Die Partie wurde hitziger, aber die Steelers behielten zunächst kühlen Kopf: 45 Sekunden vor Drittelende sorgte Marcus Sommerfeld in Überzahl mit einem kernigen Schuss dafür, dass sein Team mit einer 3:2-Führung in die zweite Pause ging.

Im Schlussdrittel wurde es dann wild. Ohne Goc ging in der Bietigheimer Abwehr die Ordnung flöten. Sechs weitere Treffer bekamen die 1617 Zuschauer in der Energie-Verbund-Arena noch zu sehen. Zu Beginn rächte sich die Strafe von Goc: Heywood (41.) und Knackstedt (43.) nutzten das Powerplay zu zwei Toren und schossen Dresden erstmals in Front. Nach einem Fehlpass von Reed und einem Doppelpass mit Alexander Preibisch gelang Weller in Unterzahl das 4:4 (44.). Per Abstauber schaffte Knackstedt das 5:4 (50.), das Corrin mit dem 5:5 beantwortete – sein Schuss passte genau ins lange Eck (53.). Beim Dresdner Siegtreffer, erneut in Überzahl, hatte der famose Knackstedt mal nicht seine Finger im Spiel. Bei einem Reed-Schuss hielt Thomas Pielmeier die Kelle hin und bezwang Sharipov ein sechstes Mal (55.).

Nach einer Auszeit nahm Boisvert gut zwei Minuten vor Spiel­ende den Schlussmann vom Eis, doch das 6:6 gelang den Steelers nicht mehr. Dafür durfte sich wenig später Matchwinner Knackstadt von den Eislöwen-Fans feiern lassen. „Als kleiner Junge habe ich vielleicht mal vier Tore in einem Spiel geschossen, aber in meiner Karriere noch nie“, freute sich der Deutsch-Kanadier. Den 30. Geburtstag wird er sicherlich nie vergessen.