Fußball FV Löchgau hat ein Problem in der Offensive

Löchgau / Von Gregory Rech

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga im letzten Jahr finden sich die Fußballer des FV Löchgau zum Start der Rückrundenvorbereitung mitten im Abstiegskampf wieder. Auf Platz 15 gelegen, befindet sich Relegationsplatz zwölf für das Team von Trainer Thomas Herbst bei vier Punkten Rückstand allerdings in Reichweite.

Mit dem FC Wangen, der aktuell auf dem dreizehnten Platz steht, sind die Löchgauer punktgleich. Bei deren Aufeinandertreffen am elften Spieltag gab Löchgau den sicher geglaubten Sieg in letzter Minute aus der Hand und musste sich aufgrund der zwei späten Gegentreffer sogar mit 3:4 geschlagen geben. Ein bitterer Moment und fast schon sinnbildlich für die Hinrunde, in der einige Spiele am Ende noch unnötig hergeschenkt wurden.

Dass es im Fußball aber schnell gehen kann, zeigt das Beispiel der SKV Rutesheim: Die Mannschaft von Trainer Rolf Kramer, die letztes Jahr um ein Haar abgestiegen wäre und in der Relegation noch vom FVL besiegt wurde, klopft nun an der Tür zur Oberliga. Mit ein wenig mehr Fortune stünden wohl auch die Löchgauer ein paar Plätze weiter oben. Gegen Tabellenführer Rutesheim zeigte man eine taktisch disziplinierte Leistung, verpasste es aber, sich dafür zu belohnen und schaute so nach einem abermals späten Gegentreffer und der damit verbundenen 0:1-Niederlage in die Röhre.

Schaut man auf die Statistik der laufenden Saison, wird schnell klar, wo der Schuh drückt: Lediglich 16 geschossene Tore stellen den Liga-Tiefstwert dar. Schlägt die Mannschaft aus ihren Offensivaktionen wieder mehr Kapital, ist der Klassenerhalt aber kein unrealistisches Ziel. Vor allem der 2:1-Erfolg im vorletzten Spiel des Jahres 2018 gegen den VfL Sindelfingen, bei dem die Herbst-Elf sowohl spielerisch als auch taktisch eine starke Vorstellung ablieferte, macht dem Trainer Mut für die Rückrunde. „Vom spielerischen Ansatz her sind wir absolut konkurrenzfähig“, so der FVL-Trainer. Die zwischenzeitlichen Rückschläge sieht er als notwendiges Übel in der Entwicklung seiner Mannschaft: „Viele unserer Spieler sind noch sehr jung und sammeln gerade wichtige Erfahrungswerte. Letzten Endes ist das eben auch eine Frage der Philosophie, die wir in Löchgau bewusst so verfolgen.“

Zur Verbandsliga-Mannschaft stoßen wird der 22-jährige Defensivspieler Tyrone Reyinger von der TSG Backnang. Cahit Gündüzalp und Terry Offei werden hingegen nicht mehr am Ziel Klassenerhalt mithelfen, da sie den Verein um eine sportliche Veränderung gebeten haben. „Jetzt muss eben jeder Einzelne mehr Verantwortung übernehmen. Die Mannschaft wird dadurch noch weiter zusammenrücken“, ist sich Herbst sicher.

Bevor es am 2. März auf die Schwäbische Alb ins Kellerduell gegen den punktgleichen FC Albstadt geht, stehen unter anderem noch Vorbereitungsspiele gegen die eine Spielklasse höher agierenden TSG Backnang und FSV 08 Bissingen an. Einen weiteren Oberligisten hatte der FVL bereits zu Gast. Vom 1. CfR Pforzheim trennte sich die Herbst-Elf nach 2:0-Halbzeitführung noch 2:2-Unentschieden und zeigte dabei vor allem in der ersten Hälfte eine gute Leistung.