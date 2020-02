Neuer Trainer, neues Glück. Auf diese Formel setzen sowohl die SG Sonnenhof Großaspach als auch der Hallesche FC vor dem Kellerduell der Dritten Liga an diesem Samstag (14 Uhr) im Aspacher Fautenhau. Ex-Bundesliga-Profi Hans-Jürgen Boysen soll gemeinsam mit dem bisherigen Interimstrainer Markus Lang beim Dorfklub das scheinbar Unmögliche möglich machen und in den verbleibenden 13 Partien zwölf Punkte sowie die deutlich schlechtere Tordifferenz aufs rettende Ufer aufholen.

Boysens Start in Aspach lief nicht ganz optimal. Mit seinem Vorgänger und künftigen Assistenten Lang kann er sich bis zum Spiel nur telefonisch austauschen. Denn der bisherige Interimstrainer ist derzeit an der Sportschule Hennef, um die Zulassungsprüfung zur Fußball-Lehrer-Ausbildung abzulegen, damit die SG Sonnenhof künftig auch längerfristig mit ihm arbeiten kann. Boysen muss sich deshalb vieles alleine erarbeiten. Zwar stand er nicht im sprichwörtlichen Regen, aber bei der Trainingseinheit am Donnerstagnachmittag immerhin im dichten Schneetreiben. Das passt auch gar nicht zu dem, was der ehemalige Mannheimer, Karlsruher und Saarbrücker mit dem Drittliga-Vorletzten vorhat.

Mangelnde Kompaktheit

Er sagt zwar „wir wollen nicht unbedingt ein Spiel auf höchsten Niveau abliefern, lieber ein erfolgreiches“, hat aber die Stärken seines Teams vor allem im technischen Bereich beobachtet – „schnelle Füße, Präzision und fußballerische Qualität“, so Boysen. Defizite gibt es seiner Ansicht nach vor allem im Umschaltspiel nach hinten, der Kompaktheit und der Spieleröffnung. „Mir wird zu viel in die Breite und mit langen Bällen agiert. Auch die Abstimmung mit den Außenbahnen passt nicht. Aber die Qualität steigt mit dem vertikalen Spiel.“

Eine Grundidee hat Boysen bereits. Auch eine zentrale Achse mit sieben Spielern hat der 62-Jährige bereits im Kopf. Wie seine Vorstellung von Fußball aber auch auf den Außenbahnen umgesetzt werden soll, da ist er sich noch nicht ganz sicher. „Ich habe ja zum Glück noch zwei Trainingseinheiten, um meine Eindrücke zu festigen“, sagte der Neu-Trainer deshalb am Donnerstag. Vier Änderungen auf den Flügeln seien durchaus möglich. Zentral setzt er dagegen auf Bewährtes – vor allem das Innenverteidiger-Duo Julian Leist und Kai Gehring. Boysen ist froh, dass Letzterer seine Gelbsperre abgesessen hat. „Mit den beiden spiele ich am liebsten.“

Ziel: Früh anlaufen

Was drumherum passiert, soll sich bei 20 Feldspielern und drei Torhütern, die aktuell fit sind, vor allem im Spiel elf gegen elf herauskristallisieren. „Das ist gut für die Jungs, weil sie am liebsten spielen, und ich sehe am besten, wo die Baustellen sind.“ Er ist vor allem noch auf der Suche nach den geeigneten Offensivkräften, die schnell umschalten und den Gegner früh anlaufen. „Unser Ziel ist es, kompakt und kompromisslos zu Null zu spielen. Wir müssen den Gegner in viele Zweikämpfe verwickeln, ihm Zeit klauen, damit er seltener in unserem Strafraum ist“, so Boysen. „Wenn wir die zweiten Bälle gewinnen, können wir anfangen, Fußball zu spielen.“

In der Theorie hört sich das alles hervorragend an, doch Boysen weiß auch, dass er unter enormem Druck steht. „Wir wissen, dass eine Niederlage schlecht für uns ist. Ein Punkt ist auch zu wenig. Wir wollen deshalb zum richtigen Zeitpunkt das Risiko erhöhen, um auf drei Punkte zu spielen.“ Bei diesem Unternehmen musst der SG-Coach weiterhin auf Korbinian Burger (Adduktorenprobleme), Michael Vitzthum (Hüftverletzung), Jonas Meiser (Knie-OP), Jamil Dem und Joel Gerezgiher verzichten. Die beiden Letztgenannten befinden sich im Aufbautraining, Verteidiger Burger scheint aber am dichtesten vor einem Comeback zu stehen.