Bereits in der 70. Minute war der Fanblock des SGV Freiberg im Stadion an der Kreuzeiche so gut wie leer. So wie auch einige mitgereiste Edelfans auf der Haupttribüne zogen es die treuesten der treuen Anhänger vor, den Ort des Schreckens schnell zu verlassen. Mit 0:7 lag ihre Mannschaft zu diesem Zeitpunkt im Oberliga-Duell beim SSV Reutlingen zurück. Dies war auch der Endstand. Nach der höchsten Saisonpleite und zuletzt drei Schlappen in Folge mit 0:15 Toren rutschte der SGV auf den zwölften Rang ab. Nur noch drei Zähler trennen die Wasen- Kicker von einem Abstiegsplatz.

Grobe individuelle Fehler und die daraus resultierenden Gegentore sorgten am Samstag für einen denkbar schlechten Einstand von Marcel Ivanusa und Ferdinand Groß auf der Freiberger Bank. Den bisherigen Co-Trainern hatte der Verein nach dem Rauswurf von Chefcoach Mario Estasi vor einer Woche interimsweise die Aufgabe anvertraut, das Team wieder auf den rechten Pfad zu führen. In Reutlingen hat das noch nicht geklappt. „Heute war gefühlt jeder Schuss ein Treffer“, klagte Ivanusa nach seiner verkorksten Premiere als Oberliga- Trainer. „So etwas habe ich im Fußball noch nicht erlebt.“

Zu Beginn hatte sich sein Team noch stark verbessert gezeigt, den Ball schön laufen lassen und den SSV dominiert. Mit dem ersten Gegentreffer fiel die Freiberger Elf aber völlig auseinander. Sie wirkte konfus und verunsichert – und erlaubte sich Fehler, die man von gestandenen Oberliga-Akteuren nicht erwarten würde.

Los ging die Malaise in der zehnten Minute, als Linksverteidiger Mario Andric nach einem langen Ball ein Luftloch an der eigenen Strafraumgrenze schlug, sich umdrehte und dem durchgebrochenem Janick Schramm in die Hacken lief. Den fälligen Elfmeter verwandelte Armin Zukic zum 1:0. Drei Minuten später brachte die SGV-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, der Ex-Freiberger Onesi Kuengienda bediente Ruben Reisig per Hackentrick, und der setzte die Kugel aus 14 Metern zum 2:0 ins Eck. Vor dem dritten Reutlinger Treffer trat dann Kapitän Steven Kröner bei einer Hereingabe über den Ball, und mangels Absicherung stand Schramm frei vor Alexander Michalik und überwand den jungen Gästekeeper aus kurzer Distanz (23.). Beim 4:0 patzte dann der als Rechtsverteidiger aufgebotene Niklas Pollex, indem er in Bedrängnis als letzter Mann die Situation spielerisch lösen wollte. Doch sein Pass auf Daniel Kaiser kam bei Schramm an. Dieser leitete flugs einen Gegenangriff ein, den Kuengienda mit dem 4:0 krönte. Erst 31 Minuten waren da absolviert. „Nach nur einem Negativerlebnis gehen bei uns die Köpfe sofort runter, die Spieler haben kein Selbstvertrauen. Das ist ein mentales Problem“, analysierte Ivanusa später.

Drei Reutlinger Elfmeter-Treffer

Nach der Pause war kein Freiberger Aufbäumen zu sehen, das Desaster setzte sich fort. In der 51. Minute brachte Kreshnik Lushtaku im eigenen Sechzehner die Kugel nicht weg und den SSV in Ballbesitz. Filip Milisic ließ gegen Schramm das Bein stehen – wieder Elfmeter, wieder traf Zukic (51.). Überhaupt nicht im Bild war die SGV-Defensive beim 6:0, das Kuengienda aus fünf Metern in zentraler Position mit der Hacke erzielte (60.). Den 7:0-Endstand besorgte Pierre Eiberger mit einem von Kröner verursachten Foulelfmeter – der dritte Strafstoß für Reutlingen (69.).

„Bei uns hat von vorne bis hinten nichts gepasst. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen und sich seine Gedanken machen“, sagte Michalik. Auch der Schlussmann konnte sich den desolaten Freiberger Auftritt nicht erklären: „Es ist bei uns eigentlich viel Leben in der Kabine. Im Training zerreißen wir uns. Das müssen wir auch auf dem Platz hinbekommen – nicht nur teilweise, sondern bis zum Ende.“