Das war gar nichts. Die 0:5-Heimpleite in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg gegen den Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen hat Freibergs Trainer Mario Estasi seinen Job gekostet. Nach dem 0:5 Anfang Oktober gegen den 1. Göppinger SV war es bereits die zweite Schlappe auf eigenem Platz in dieser Höhe. „Einen Tag nach der bitteren 0:5-Heimniederlage gegen den Aufsteiger 1. FC Rielasingen-Arlen haben sich unser Präsident Emir Cerkez und der bisherige Trainer Mario Estasi in einem konstruktiven Gespräch darauf verständigt, die Position neu zu vergeben“, teilte der SGV am Sonntag mit.

Das Elend begann in der vierten Minute. Bis dahin hatten die Platzherren vom Anpfiff weg den Vorwärtsgang eingelegt. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis sich daraus die ersten Chancen und vielleicht auch das erste Tor ergeben würden. Doch bei der ersten Entlastung der Gäste steckte vor allem Innenverteidiger Filip Milisic im Tiefschlaf. Bis auf die Ränge war deutlich zu hören, dass ein Freiberger warnte „Mille, Rücken“, doch Milisic kümmerte sich nicht um Nico Kunze in seinem Rücken, der den Ball aus zwölf Metern völlig unbedrängt in den rechten Winkel drosch.

Die Gastgeber ließen nach dem frühen Rückstand jegliche Einstellung vermissen und luden den Aufsteiger schon in der elften Minute zum 0:2 ein. Über links ging es bis auf die Grundlinie. Bei der kurz hereingeschlagenen Flanke war die Innenverteidigung wieder nicht im Bilde, und Silvio Battaglia verlängerte per Kopf ins lange Eck. Und auch das 0:3 in der 24. Minute ging von der Freiberger Innenverteidigung aus, die einen Fehlpass produzierte. Savino Marotta versuchte anschließend, den steil geschickten FC-Kapitän Tobias Bertsch zu stoppen, brachte ihn aber an der linken Strafraumkante nur zu Fall. Nedzad Plavci verwandelte den fälligen Strafstoß, obwohl SGV-Schlussmann Alexander Loch die Ecke geahnt hatte.

Rund um das 0:3 gaben die Gastgeber die einzigen nennenswerten Lebenszeichen von sich. In der 15. Minute scheiterte Hakan Kutlu nach einer Flanke von Kreshnik Lushtaku aus dem rechten Halbfeld akrobatisch aus kurzer Distanz an Torhüter Christian Mendes Cavalcanti, weil er den Ball nicht mehr ausreichend platzieren konnte. Genau 15 Minuten später kam Milisic nach einem Lushtaku-Freistoß ziemlich unbedrängt zum Kopfball, zielte aber auch ziemlich genau auf Mendes Cavalcanti.

Weil sich Rielasingen-Arlen nach der deutlichen Führung zumeist gleich mit sechs Mann auf einer Linie an den eigenen Strafraum zurückzog und sich die Einstellung bei den Gastgebern nach dem 0:3 deutlich in Grenzen hielt, fanden die Freiberger eigentlich nur noch bis zum gegnerischen Sechzehner statt. Ganz anders die Gäste vom Bodensee. Zweimal konterten sie noch. Sebastian Stark (65.) und Thomas Kurz (84.) durften gänzlich unbedrängt auf das Tor von Loch feuern. Der bedauernswerte Freiberger Torhüter musste den Ball zum vierten und fünften Mal aus dem Netz holen. Im Grunde bekam er keinen einzige ernsthaften Ball zu halten, hatte aber gleich fünfmal keinerlei Abwehrchance.

Nach der Partie wirkte der noch amtierende Freiberger Trainer ziemlich ratlos. „Im Training haben sich alle noch zerrissen. Heute hat dann aber bei Einigen die Einstellung nicht gestimmt“, gab Estasi zu Protokoll. Da man beim SGV ohnehin perspektivisch auf zwei Trainingseinheiten am Tag umstellen möchte und dies mit dem beruflich stark eingespannten Estasi nicht möglich ist, fiel angesichts des Offenbarungseids am Samstag dann am Sonntag die Entscheidung, dass man am Wasen nach einem neuen Übungsleiter sucht.

Bis der gefunden ist, übernehmen die Co-Trainer Marcel Ivanusa und Ferdinand Groß das Kommando. „Mario Estasi wird in einer anderen sportlichen Funktion dem Verein erhalten bleiben. Darüber werden wir uns in der Winterpause gemeinsam unterhalten“, sagte SGV-Präsident Cerkez und bestätigte damit, dass es sich um eine einvernehmliche Trennung handelt.