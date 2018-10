Handball Für Berlin zieht Bietigheim nach Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen / Bernhard Gaus

Dreimal wird in dieser Saison die Handball-Bundesliga der Männer in Ludwigsburg zu Gast sein. Zum ersten Spiel erwartet Aufsteiger SG BBM Bietigheim an diesem Donnerstag (19 Uhr) mit den Füchsen Berlin am 8. Spieltag gleich eines der deutschen Topteams in die MHP-Arena.

Die Rollen sind daher mal wieder klar verteilt: Der Dritte der letzten Saison, aktuell Tabellen-6., spielt gegen den 17. aus Bietigheim. Tabellensechsten. Aber der neue Coach der SG BBM, Ralf Bader verspricht: „Wir werden versuchen, den Füchsen so lange wie möglich einen heißen Kampf zu liefern.“ Doch Berlin ist in Topform: „Wir befinden uns auf einer Erfolgswelle, auf der wollen wir bleiben“, wird Velimir Petkovic, der das Team seit 2016 trainiert, nach dem letzten Spiel zitiert. Da hatten seine Spieler gerade den Tabellenführer SC Magdeburg gestürzt und ihm mit 27:24 die erste Saisonniederlage zugefügt. Nach einer kleinen Orientierungsphase mit Verletzungsausfällen zu Saisonbeginn scheinen die Hauptstadt-Handballer jetzt voll auf Kurs zu sein. Mit zwei Erfolgen in den Auswärtsspielen gegen Bietigheim und am Sonntag in Ludwigshafen wollen sie nach 8:4 Punkten weiter nach oben klettern.

Für Bietigheim wird es gegen die Füchse Berlin auch darum gehen, seine Form aufzubauen für die bevorstehenden, vermutlich bedeutenderen Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt. Die nächsten Gegner lauten Gummersbach, Minden und Ludwigshafen. Da wäre ein gutes Abschneiden gegen ein Spitzenteam eine Motivationsspritze.

Zu Beginn der Trainingswoche galt es zunächst, die Eindrücke aus der heiß umkämpften Partie bei Mitaufsteiger Bergischer HC zu verarbeiten. Nachdem der Derbyerfolg gegen Frisch Auf Göppingen die ersten Saisonpunkte brachte, war der Aufsteiger am letzten Sonntag drauf und dran noch eins draufzulegen: Die SG BBM lag in der Solinger Klingenhalle bis zur 57. Minute mit 22:22 unerwartet lange gleichauf mit dem Bergischen HC, ging am Ende jedoch leer aus (23:26).

„Wir haben in dieses Spiel sehr viel Kraft investiert“, sagte Bader, der jetzt die Aufgabe hat, sein Team nur vier Tage später wieder frisch auf die Platte zu bringen. Gut, dass der 38-Jährige voraussichtlich auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. „Die Füchse spielen eine enorm starke Abwehr“, weiß Bader. Und dahinter lauert mit Silvio Heinevetter einer der besten Keeper der Liga. Ideen und Alternativen sind im stehenden Angriff gefragt, die im Spiel beim Bergischen HC zumindest in der Anfangsphase (0:5) gefehlt haben.

Sorgen bei den Füchsen

Die Füchse sorgen sich indes um Nationalspieler Paul Drux, der zuletzt immer besser in Form kam und gegen Magdeburg fünf Treffer markierte. Der 23-Jährige Halblinke unterzog sich am Dienstag einer Arthroskopie im Fuß, ein längerer Ausfall droht. Neuzugang Simon Ernst fällt nach einer Operation im Juli aus und auch Kapitän und Rechtsaußen Hans Lindberg musste am Meniskus operiert werden. Dafür ist mit Fabian Wiede ein weiterer deutscher Nationalspieler nach Verletzungsunterbrechung wieder dabei. Derweilen spielen sich der Schwede Mattias Zachrisson auf der rechten Außenbahn und der Däne Jacob Holm als Neuzugang im linken Rückraum in den Vordergrund.

Vielleicht sind die Resultate der SG BBM aus der ersten Bundesligasaison der SG BBM 2014/15 gegen die Füchse ein gutes Omen für die Hausherren. In beiden Spielen machten die Bietigheimer Handballer eine gute Figur, unterlagen zu Hause nur knapp mit 22:24 und in Berlin erst in den Schlusssekunden mit 32:33. Eine Spielgestaltung mit der Ralf Bader über weite Strecken sicher auch am Donnerstag einverstanden wäre.