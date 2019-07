Während der SV Ludwigsburg euphorisch seinen Aufstieg in die Erste Bundesliga Pro A feiert, muss man beim Nachbarverein SV Bietigheim künftig kleinere Brötchen backen. Denn nach zwei Jahren in der Zweiten Liga Süd haben sich die Wasserballer aus dem Ellental entschieden, jener Spielklasse den Rücken zu kehren und in der Oberliga Baden-Württemberg einen Neuanfang zu starten. „Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne zu machen“, sagt SVB-Abteilungsleiter Timo Wilhelm und hofft, dass seine Schützlinge eine Klasse tiefer wieder zu den Topteams zählen.

Punktloser Letzter bleibt drin

Noch vor dem letzten Spieltag teilte der Verein dem Verband seinen Abschied aus der Zweiten Liga mit, worauf alle Bietigheimer Saisonduelle aus der Wertung fielen und der Klub ans Tabellenende gesetzt wurde. Ein Rückzug erst nach der Runde hätte für den SVB eine Spielsperre von einem Jahr bedeutet. Mit seinen 12:36 Punkten wäre die Mannschaft von Trainer Markus Köhler sportlich als Vorletzter eigentlich sowieso abgestiegen. Doch da aus den Oberligen Baden-Württemberg, Hessen, Saarland/Pfalz und Bayern kein Klub aufsteigen will, hätte Bietigheim nun sogar in Liga zwei weiterspielen dürfen. So wie jetzt der WV Darmstadt, der trotz 20 Niederlagen in den 20 gewerteten Partien zweitklassig bleibt und davon profitierte, dass neben dem SVB auch der 1. BSC Pforzheim seinen Verzicht auf die Zweite Liga erklärte. Ein Jahr zuvor war Bietigheim in einer ähnlichen Situation und trotz des sportlichen Abstiegs noch drin geblieben – weil sich der Lokalrivale PSV Stuttgart aus dem Spielbetrieb abmeldete.

„Unter den aktuellen Voraussetzungen können wir uns nicht als Stammmannschaft in der Zweiten Liga etablieren. Letztlich sind wir von den Rahmenbedingungen ausgebremst worden“, begründet Wilhelm den freiwilligen Abschied aus der zweithöchsten Spielklasse. Der 40-Jährige führt die schwierige Trainingssituation und finanzielle Belastungen an. Um konkurrenzfähig zu sein, müsse das Team drei- bis viermal pro Woche komplett trainieren, so Wilhelm. Doch dies sei über den Großteil der Runde mangels Trainingszeiten nicht möglich gewesen. Montags und donnerstags fanden, jeweils am späten Abend, Einheiten im Bissinger Hallenbad statt. „Aber das hat dort mit Wasserball nicht viel zu tun“, sagt Wilhelm und weist auf das flach abfallende Becken an der einen Seite hin. So trainiert die erste Mannschaft und Teile der zweiten montags als Notlösung dank einer Kooperation mit dem SV Salamander Kornwestheim im dortigen Alfred-Kercher-Bad.

Optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen findet das Köhler-Team nur zum Ende der Saison hin im Badepark Ellental vor. Dort trägt der SVB dann auch im Eiltempo das Gros der Heimspiele aus – oft vor einer dreistelligen Zuschauerkulisse, was in der Randsportart auf diesem Leistungsniveau eher selten vorkommt. Bis dahin sind die Bietigheimer fast ausschließlich auswärts in Süddeutschland unterwegs – und stecken dann, mangels Heimvorteil, oft mit wenigen Punkten und Erfolgserlebnissen von Anfang an im Tabellenkeller fest. „Die ersten sechs Monate der Saison sind für uns eine Saure-Gurken-Zeit, die letzten zwei Monate dagegen toll“, bringt Wilhelm das Dilemma auf den Punkt.

Auch finanziell musste sich der Verein stets gewaltig strecken, um die Belastungen in der Zweiten Liga zu schultern. Neben Fahrtkosten und Meldegeldern fällt vor allem die Umlage für die Schiedsrichter – 3500 Euro pro Saison – ins Gewicht. Und da der Deutsche Schwimmverband (DSV) von jedem Zweitligist verlangt, dass er mindestens zwei Jugendteams in der Oberliga aufbieten muss, hängt ein weiteres Damoklesschwert über dem SVB. Bei einem Verstoß sind Wilhelm zufolge 2500 Euro Strafe fällig. Die Bietigheimer U18 hat jetzt die Altersgrenze erreicht, sodass bald ein zweiter Jahrgang fehlt, der auf dem geforderten Niveau spielt.

Keine Söldner für Bietigheim

Doch auch nach dem Rückzug wird die Mannschaft des SVB nicht auseinanderfallen. Bei einer Sitzung kurz vor Pfingsten signalisierten die Spieler, dass sie auch eine Klasse tiefer bei der Stange bleiben würden – ein Beleg, dass der Teamgeist trotz der vielen Misserfolge in den vergangenen zwei Spielzeiten noch intakt ist. „Aktuell ist mir kein einziger Abgang bekannt“, sagt Wilhelm, der betont: „Ich sehe in unserer Mannschaft noch viel Potenzial.“ Ihm und Coach Köhler ist wichtig, dass sich das Team, wie gehabt, aus Wasserballern rekrutiert, die aus dem eigenen Lager stammen. „Wir wollen kein Verein sein, der im Amateurbereich auf Söldner setzt und zum Beispiel Spieler vom Balkan holt“, sagt der Abteilungsleiter.