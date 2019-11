Nach den zwei Höhepunkten gegen den Titelrivalen Thüringer HC in der Bundesliga und Ramnicu Valcea in der Champions League kehrt bei den Handballerinnen der SG BBM Bietigheim wieder der Liga-Alltag ein. Zum letzten Heimspiel vor der WM-Pause empfängt der Deutsche Meister an diesem Mittwoch (20 Uhr) die Neckarsulmer Sport- Union in der Viadukthalle. Am Samstag (19 Uhr) entscheidet sich dann in Montenegro bei Buducnost Podgorica, ob die Bietigheimerinnen in der Königsklasse überwintern oder nicht.

SG ist in der Verfolgerrolle

Die in der Bundesliga noch ungeschlagene Spielgemeinschaft steht mit 11:1 Zählern hinter den verlustpunktfreien Klubs aus Dortmund und Blomberg-Lippe (beide 12:0) auf Platz drei und darf sich bei ihrer Mission Titelverteidigung keinen Patzer erlauben. Bei den Galaauftritten gegen den Vizemeister aus Thüringen (28:25) vor einer Woche und am Sonntag gegen Rumäniens Meister Ramnicu Valcea (31:28) – jeweils vor um die 2000 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP- Arena – hat die SG BBM gezeigt, zu welchen Topleistungen sie in der Lage ist. Entsprechend groß ist der Rückenwind, mit dem das Team in das Nachbarschaftsduell gegen Neckarsulm geht.

In der unteren Tabellenhälfte hat sich wie in den vergangenen Spielzeiten der Underdog aus dem Unterland eingenistet. Die Neckarsulmerinnen stehen nach sechs Spieltagen mit zwei Siegen und vier Niederlagen auf dem neunten Rang. Zuletzt zeigte die Formkurve der NSU allerdings steil nach oben: Am Sonntag überraschte die Mannschaft von Trainer Pascal Morgant beim von Verletzungspech gebeutelten Buxtehuder SV mit einem 33:29-Erfolg. Bereits acht Tage zuvor hatte die Sport-Union mit einem 27:26 beim Klassenrivalen Kurpfalz Bären das DHB-Pokal- Viertelfinale erreicht. Dort kämpfen sie nun am 11. Januar zu Hause gegen Frisch Auf Göppingen um den Einzug ins Final Four, das am 23. und 24. Mai 2020 in der Stuttgarter Porsche-Arena ausgetragen wird.

In der Vorsaison hatte Bietigheim mit Neckarsulm keine Mühe und setzte sich zweimal locker durch – mit 33:25 in der MHP-Arena sowie mit 28:16 in der Ballei-Sporthalle. Die Kräfteverhältnisse sprechen beim Wiedersehen erneut eindeutig für die SG BBM. Unter normalen Umständen würden die Fans wohl nur über die Höhe des Bietigheimer Heimsieges diskutieren. Wäre da nicht dieser missratene Auftritt des Titelverteidigers Mitte Oktober beim VfL Oldenburg, als sich das Team mit Ach und Krach zu einem 25:25 zitterte. Die Erinnerungen an diesen schmerzhaften Punktverlust sind noch frisch.

Kein Wunder also, dass Trainer Martin Albertsen auch vor dem Württemberg-Duell den besonnenen Mahner gibt. „So ein Lokalderby hat immer seine eigene Brisanz. Neckarsulm hat sich vor der Saison gut verstärkt, auch mit einigen holländischen Spielerinnen. Wir dürfen sie zu keiner Zeit unterschätzen“, stellt der 45-jährige Däne fest. Zu den stärksten Handballerinnen bei den Gästen zählen die niederländische Linksaußen Michelle Goos, Top-Torschützin Nele Reimer sowie das spanische Rückraum-Ass Irene Espinola Perez.