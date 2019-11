Wie in der Vorsaison haben die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim den Einzug in die Hauptrunde der Champions League verpasst: Sie belegten in der Gruppe C nur den letzten Platz. Während die drei Kontrahenten Brest Bretagne, Buducnost Podgorica und Ramnicu Valcea ins Feld der besten zwölf Teams vorgestoßen sind, muss der Deutsche Meister nun im neuen Jahr im zweitklassigen EHF-Pokal weiterspielen (siehe Infokasten). Die BZ analysiert die Gründe für das Scheitern.

Lospech

Die SG BBM erwischte bei der Auslosung am 27. Juni in Wien zwar nicht die schwerste, aber die ausgeglichenste aller vier Gruppen. Ein Ausscheiden war darum ebenso wahrscheinlich wie das Weiterkommen. Experten sind sich sicher, dass die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen in der nominell schwächsten Gruppe D (Györi ETO KC, IK Sävehof, RK Krim Mercator, DHK Banik Most) eine bessere Rolle gespielt und den Einzug in die Hauptrunde geschafft hätte – eventuell sogar als Gruppenzweiter hinter Topfavorit Györi.

Die hohe Pleite in Rumänien

Von Anfang an war absehbar, dass in der starken Gruppe C noch am ehesten der SCM Ramnicu Valcea zu packen sein würde. Tatsächlich waren die beiden direkten Duelle am Ende entscheidend fürs Weiterkommen. Denn sowohl die SG BBM als auch der rumänische Meister verloren gegen die zwei anderen Gruppengegner jeweils ihre Spiele. Als große Hypothek erwies sich für die Bietigheimerinnen die 27:34-Niederlage am ersten Spieltag in der Walachei. Diese sieben Tore konnte das Albertsen-Team im vorletzten Gruppenspiel zu Hause nicht mehr aufholen: In der Ludwigsburger MHP-Arena reichte es nur zu einem 31:28-Sieg. Der direkte Vergleich war verloren.

Fehlende Konstanz und Power

Die Bietigheimer Mannschaft besteht zwar ausschließlich aus ehemaligen und aktuellen Nationalspielern, doch ihr Potenzial zeigte sie in der Königsklasse nur sporadisch und eigentlich nie über 60 Minuten. Einen größeren Hänger hatte die SG immer drin – und das bestraften die hochkarätig besetzten Gruppengegner Buducnost und Brest Bretagne gnadenlos. Diese Teams glänzten mit starken Trefferquoten, leisteten sich wesentlich weniger Ballverluste sowie technische Fehler und spielten mit mehr Power vor allem aus dem Rückraum. Der etwas in die Jahre gekommene Bietigheimer Rückraum mit Maura Visser, Anna Loerper und Karolina Kudlacz-Gloc konnte da nicht mithalten und wirkte oft zu behäbig. Es fehlte die Leichtigkeit, jedes Tor musste sich das deutsche Aushängeschild hart erarbeiten. Kapitänin und Spielmacherin Kim Naidzinavicius kam ebenfalls nicht an ihr Weltklasse-Niveau heran.

Schwache Abwehr

Mit insgesamt 197 und im Schnitt 33 hat die SG BBM die meisten Gegentore unter den 16 Vereinen kassiert, die in der Gruppenphase antraten. Nur in einer der sechs Begegnungen blieb sie unter 30 Gegentreffern. Abgesehen von der wenig sattelfesten Deckung fielen auch die beiden Torhüterinnen Dinah Eckerle und Valentyna Salamakha im Vergleich zur Konkurrenz deutlich ab.

Eine Schwächung für den Abwehrverbund war außerdem der Ausfall von Kreisläuferin Luisa Schulze. Die 1,90 Meter große deutsche Nationalspielerin verpasste die ersten fünf Partien in der europäischen Königsklasse wegen einer Fingerverletzung und fehlte dem Team als zupackende Innenblockerin. Erst im letzten Gruppenspiel am vergangenen Samstag in Podgorica mischte Schulze wieder mit.

Superstars spielen im Ausland

Die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) hat zwar ein hohes Niveau, und in den Kadern der Vereine tummeln sich viele Nationalspielerinnen. Doch sieht man von der Tschechin Iveta Koresova (früher Luzumova) vom Thüringer HC ab, stehen die besonders gefragten (und auch teuren) Superstars der Szene bei ausländischen Klubs unter Vertrag – und diese machen den gewissen Unterschied aus. Dazu zählen zum Beispiel Stine Bredal Oftedal und Anita Görbicz (beide Györi), Estavana Polman (Team Esbjerg), Cristina Neagu (CSM Bukarest), Anna Vyakhireva (Rostov-Don) oder Ana Gros (Brest Bretagne).