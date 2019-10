Ein nahezu perfektes Spiel haben die Handballerinnen des TSV Bönnigheim am Samstagabend gezeigt: Mit einer durchweg bärenstarken Leistung gewannen sie gegen den bisherigen Tabellennachbarn HSG Leinfelden-Echterdingen auch in dieser Höhe verdient mit 40:20 (17:11). In der vergangenen Saison setzte es gegen den gleichen Gegner noch zwei Niederlagen.

Katja Kerner trifft elfmal

Basis für den fünften Erfolg in dieser Runde war eine starke Abwehr vor einer sehr gut haltenden Torhüterin Melanie Finger. Aus einem geschlossenen Mannschaftsgefüge ragten aber noch vier Spielerinnen heraus: Jasmina Welz und Sandra Graner am Kreis gelangen jeweils sieben Tore. Sina Hildenbrand war zwar mit ihren Würfen von der Rechtsaußenposition wenig erfolgreich, dafür schlich sie sich durch ihre Übergänge zur Kreismitte immer wieder frei und brachte es so auf acht Tore. Überragende Werferin beim TSV war Katja Kerner mit elf Treffern, davon fünf nervenstark verwandelte Siebenmeter. Insgesamt elf der 40 Tore wurden durch Tempogegenstöße erzielt. Bönnigheims Trainer Stefan Martin zeigte sich nach Spielende zunächst sprachlos: „Mir fehlen etwas die Worte ob der beeindruckenden Leistung heute. Großes Kompliment an meine Mannschaft, die diesmal über die vollen 60 Minuten wie aus einem Guss spielte.“

Die Gastgeberinnen, die auf die erkrankte Alice Vilara-Heipl verzichten mussten, begannen in der gut besuchten Bönnigheimer Sporthalle mit viel Tempo und nutzten immer wieder die Ballgewinne in der Abwehr für schnelle Gegenstöße. Vor allem Kerner erwischte einen Sahnetag. Sie erzielte bis zum 6:2 (14.) alle TSV-Tore. Und hinten hielt Melanie Finger dicht, sodass die HSG über neun Minuten brauchte, um ihren ersten Treffer anzubringen. Die begeisterten Zuschauer wurden mit überfallartigem Tempohandball und tollen Spielzügen verwöhnt. Es war von den Bönnigheimerinnen ein ganz anderes Auftreten als noch bei den beiden Heimspielen zuvor. Sie zwangen die Gäste, die aus dem Rückraum wenig Torgefahr ausstrahlten und nur über den Kreis zu Treffern kamen, immer wieder zu Fehlern und zum Zeitspiel. So erspielte sich der TSV bis zur Halbzeit eine komfortable 17:11-Führung.

Auch nach der Pause legten die Gastgeberinnen ein höllisches Tempo an den Tag. Mit zehn Toren in Serie setzten sie sich von 20:15 auf 30:15 (48.) ab. Dazwischen parierte Finger auch noch den zweiten Siebenmeter von Leinfelden-Echterdingen. Dem Team von den Fildern fiel nicht mehr viel ein, sodass Bönnigheim über 35:16 (54.) und 38:18 zu einem 40:20-Kantersieg kam. Graner war es letztlich vorbehalten, ihre starke Leistung mit dem frenetisch gefeierten 40. TSV-Treffer zu krönen.

TSV Bönnigheim: Finger, Altmann; Samer, Hafendörfer (1), Hagner (2), Welz (7), Gröger (1), Graner (7), Hildenbrand (8), Bleier, Rupertus, Häberlen (2), Kerner (11/5).