Im Achtelfinale des DHB-Pokals gewannen die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim am Mittwochabend souverän beim Zweitligisten SG 09 Kirchhof mit 41:15 (23:4). Damit ziehen sie auf dem Weg ins Olymp Final-Four, das am 23. und 24. Mai in der Stuttgarter Porsche Arena stattfindet, überlegen ins Viertelfinale ein.

In der Melsunger Stadtsporthalle traf der Deutsche Meister vor 476 Zuschauern auf den Tabellenvierzehnten der zweiten Bundesliga. Die Gastgeberinnen, die zuletzt sechs Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, gingen 1:0 in Führung. Danach nahmen die Bietigheimerinnen, die auf die angeschlagenen Luisa Schulze (Aufbautraining nach Fingerverletzung) und Angela Malestein (Pause nach Weisheitszahn-OP) verzichten mussten, das Heft in die Hand. Es folgte ein 10:0-Lauf des Favoriten. Den Kirchhoferinnen gelang erst in der 15. Minute ihr zweiter Treffer. Bis zur Pause baute die SG BBM ihren Vorsprung kontinuierlich aus. 23:4 lautete der Halbzeitstand.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs stemmte sich der Zweitligist weiter gegen ein drohendes Debakel, was vier Tore innerhalb der ersten fünf Minuten bewiesen. Der Deutsche Meister zeigte mit Blick auf die wichtige Champions-League-Partie am Samstag bei Brest Bretagne eine konzentrierte Leistung und brachte seine ganze Routine auf die Platte. Nach 36 Minuten stand es 28:8. Kirchhof-Coach Christian Denk bat zur Auszeit.

Die SG BBM, bei denen alle Spielerinnen wichtige Einsatzzeit bekamen, netzte weiter nach Belieben, schaltete aber einen Gang zurück. Als Kim Braun in der 57. Minute das 40:15 markierte, hatten sich alle Bietigheimer-Feldspielerin in die Scorerliste eingetragen. Antje Lauenroth setzte mit ihrem siebten Treffer den Endstand zum souveränen 41:15-Erfolg.

Martin Albertsen war zufrieden mit der Vorstellung seines Teams. „Unsere Abwehrleistung war heute überragend – das hatten wir uns im Vorfeld vorgenommen. Jetzt reisen wir zuversichtlich nach Brest“, sagte der SG-Trainer nach dem deutlichen Pokalsieg.

Die Auslosung für das Viertelfinale, das am 11./12. Januar 2020 ausgetragen wird, findet am Sonntag, 10. November, im Rahmen der Erstligapartie Buxtehuder SV gegen Neckarsulmer Sport-Union (Anwurf 15 Uhr) statt.