Für die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim steht an diesem Sonntag (17 Uhr) das erste Heimspiel in der neuen Champions-­League-Saison 2019/20 der European Handball Federation (EHF) an. Mit dem montenegrinischen Meister ZRK Buducnost Podgorica empfängt der Deutsche Meister den Champions-­League-Sie­ger der Jahre 2012 und 2015 in der MHP- Arena in Ludwigsburg.

Nach der 27:34-Auftaktniederlage in der Königsklasse beim rumänischen Meister Ramnicu Valcea, setzt die SG BBM alles daran, in der zweiten Begegnung der Gruppenphase die ersten Punkte einzufahren. Die Generalprobe im Mittwochsspiel der Handball Bundesliga Frauen (HBF) gegen Aufsteiger Mainz 05 ist dem Meister mit 38:26 bravourös gelungen. Wobei einige Stammkräfte im Hinblick auf die bevorstehende Champions-League-Partie am Wochenende gezielt geschont wurden.

Am Sonntag kommt ein internationales Schwergewicht nach Ludwigsburg. ZRK Buducnost ist seit 25 Jahren konstant auf europäischer Bühne präsent, holte mit der ehemaligen deutschen Nationaltorhüterin Clara Woltering in den Jahren 2012 und 2015 jeweils die europäische Krone und hat sich vor der Saison das Erreichen des Final-Four-Turniers in Budapest als erklärtes Ziel gesteckt. Das Team von Trainer Dragan Adziz verlor aber seine Auftaktpartie zu Hause, für viele überraschend, gegen Brest Bretagne mit 32:35.

Vor der Saison wurde der ohnehin hervorragend besetzte Kader nochmals beträchtlich verstärkt. Vom europäischen Spitzenteam CSM Bucarest konnten mit Jovanka Radicevic, Majda Mehmedovic und Barbara Lazovic Varlec gleich drei Ausnahmespielerinnen verpflichtet werden.

Bei der SG BBM ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel deutlich spürbar. „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zum Auftakt verloren haben und nun punkten wollen und müssen“, sagt SG-Trainer Martin Albertsen. „Die Niederlage von Buducnost zu Hause gegen Brest war die größte Überraschung des ersten Spieltages. Es wird ein spannendes Match. Wir wollen alle Heimspiele gewinnen und jede Spielerin im Kader wird dafür kämpfen“, so der Däne weiter.

Info Die EHF überträgt die Begegnung live im Internet.

www.ehftv.com