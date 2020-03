Trotz anfänglicher Nervosität besiegten die Oberliga-Handballerinnen des TSV Bönnigheim den Vorletzten HB Ludwigsburg mit 31:24. Die Gäste unter Coach Michael Zimmermann verkauften sich zumindest zeitweise recht teuer. Zimmermann verteilte also keine Geschenke an seinen neuen Verein. Er übernimmt zur kommenden Saison die Bönnigheimer Männermannschaft in der Landesliga.

Stefan Martin, Trainer der Gastgeberinnen, meinte nach der in der zweiten Hälfte recht einseitigen Partie: „In der Anfangsphase waren wir überhaupt nicht wach. Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff gefunden, und im Angriff fehlten Tempo und Zug zum Tor. Im gesamten Spiel haben wir uns unerklärlich viele technische Fehler geleistet.“

Zwar legte der TSV schnell ein 3:1 vor, doch danach nutzte Ludwigsburg die zahlreichen Unzulänglichkeiten der Bönnigheimerinnen, um das Blatt mit 5:3 zu ihren Gunsten zu wenden. Bis zum Stand von 7:9 (16.) hielten die Gäste den Zwei-Tore-Vorsprung, ehe sich die Einheimischen besser auf den Gegner eingestellt hatten. Durch zahlreiche Tempogegenstöße zog Bönnigheim mit einem 8:1-Lauf auf 15:10 davon.

Zur Pause lag der TSV mit 17:12 vorne und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel durch einen Doppelschlag durch Katja Kerner auf sieben Tore aus. 15 Minuten vor dem Abpfiff kamen die Gäste zwar noch einmal auf 18:23 heran, doch wenige Zeigerumdrehungen später hatten die Bönnigheimerinnen wieder die Zügel fest in der Hand. Das 29:20 durch Sandra Graner (53.) war die höchste Führung des TSV im Spiel. In den letzten sieben Minuten betrieben die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik zum Endstand von 31:24.

TSV Bönnigheim: Finger, Altmann; Samer (2), Hafendörfer, Hagner (2), Welz (4), Gröger (3/2), Graner (3), Ulrich, Hildenbrand (4), Zäh (1), Rupertus, Häberlen (5), Kerner (7).