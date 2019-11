Es wäre sicherlich einfacher gegangen. Die Auslosung für die Gruppenphase des EHF-Pokals kann man bezüglich der Perspektiven aufs Weiterkommen nicht gerade als Traumlos für die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim bezeichnen. Nicht nur, dass das Team von Trainer Martin Albertsen in der Gruppe D ziemlich schwere Gegner zugelost bekam, mit dem Auswärtsspiel bei Lada Togliatti (Russland) fast an der kasachischen Grenze steht auch der mit Abstand weiteste Trip im gesamten EHF-Pokal an.

Fast 3500 Kilometer sind es bis in die 700 000 Einwohner zählende Metropole Togliatti oder auch Toljatti an einer Wolgaschleife rund 1000 Kilometer südöstlich von Moskau. Trips wie in der Champions League wie nach Brest (1200 Kilometer) Podgorica (1400) oder Ramnicu Valcea (1600) erscheinen da beinahe wie Sonntagsspaziergänge. Dabei hatte sich Albertsen da schon teilweise über die Reisestrapazen beklagt. Mit dem Bus, wie nach Brest, wird SG BBM aber sicher nicht anreisen. Dafür könnte sie mit einer Flotte ganz neuer Ladas zurückreisen. Denn Togliatti ist vor allem bekannt für sein AwtoWas-Werk, die größte Autofabrik Russlands mit 36 000 Mitarbeitern, dessen Erzeugnisse unter dem Namen Lada unterwegs sind.

Die Automarke ist gleichzeitig Namenssponsor und -geber zahlreicher hochkarätiger Sportmannschaften. HK Lada Togliatti spielt in der zweithöchsten russischen Eishockey-Liga VHL, FK Lada Togliatti spielt seit einem Lizenzentzug 2008 in der dritthöchsten Fußballliga. Die Handballerinnen von GK Lada Togliatti sind sechsfacher russischer Meister (2002 bis 2006 und 2008), haben zweimal den EHF-Pokal gewonnen (2012, 2014) und standen 2007 im Champions-League-Finale. Aktuell steht Togliatti mit 18 Punkten aus elf Partien auf Rang zwei der russischen Liga, vier Zähler hinter dem noch ungeschlagenen Rostov Don, das weiterhin Champions League spielt.

„Wir kennen Russland inzwischen fast auswendig. Wir waren schon so oft dort. Aber gegen Lada geht es das erste Mal“, blickt Albertsen auf den Gegner. „Das ist eine junge, sehr starke Mannschaft, die jetzt mehrere Jahre international gespielt hat. Togliatti setzt dabei auf die typische russische Spielweise“, so der SG-Coach weiter.

Der zweite Gegner, Storhamar Handball Elite, ist ein alter Bekannter der Bietigheimerinnen. Das Team aus der norwegischen 30 000-Einwohner-Stadt Hamar traf auch in der vergangenen Saison im EHF-Cup auf die Spielgemeinschaft. Einer 25:28-­­­Nie­der­-

lage in Bietigheim folgte am vorletzten Spieltag der damaligen Gruppe A ein 29:28-­Heimsieg der Norwegerinnen und damit das vorzeitige Aus für die SG BBM. In der Liga ist Storhamar aktuell punktgleich mit Byaasen mit 16 Zählern aus zehn Partien Zweiter. Die Vipers Kristiansand führen die Liga verlustpunktfrei an. „Storhamar ist die zweitbeste norwegische Mannschaft. Wir kennen sie noch gut aus dem vergangenen Jahr“, braucht Albertsen nicht viele Worte, um den Gegner einzuschätzen.

Der aktuelle dänische Tabellenfünfte Herning-Ikast Handbold scheint auf dem Papier der leichteste der drei Gruppengegner zu sein. Allerdings galten die Jütländerinnen vor der Saison zusammen mit Odense als schärfster Verfolger von Titelverteidiger Esbjerg. Auch Albertsen warnt vor dem Team aus seinem Heimatland. „Ich kenne Ikast natürlich extrem gut. Das ist ein Team mit sehr vielen Nationalspielerinnen in seinen Reihen“, so der SG-Coach. Momentan stehen nach 13 Ligapartien aber schon vier Niederlagen und ein Unentschieden zu Buche. Insofern könnte das Spiel in Albertsens Heimat nicht nur der kürzesten Entfernung wegen die angenehmste Aufgabe werden.

Hammergruppen D und B

Alles in allem gilt die Gruppe D jedoch als unangenehmste Gruppe, auch wenn die Gruppe C mit Champions-League-Absteiger MKS Lublin (Polen), Erd HC (Ungarn), Corona Brasov (Rumänien) und Odense Handbold (Dänermark) kaum schwächer besetzt sein dürfte. Albertsen hält besonders große Stücke auf Gruppe B mit Podravka Koprivinica (Kroatien), Siofok KC (Ungarn), CS Magura Cisnadie (Rumänien) und Kopenhagen Handbold (Dänemark). „Unsere und die Gruppe B sind Hammergruppen. Aber das ist super für die Zuschauer. Es kommen extrem gute Gegner nach Bietigheim. Ich freue mich schon darauf“, so der SG-Coach.

Der deutsche Vizemeister Thüringer HC hat dagegen ziemliches Losglück gehabt. DHK Banik Most (Tschechien), Kastamonu Beldiyesis GSK (Türkei) und DVSC Debrecen (Ungarn) sind auf dem Blatt die wohl einfachste Aufgabe.