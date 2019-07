Der Spielplan der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) für die Saison 2019/20 steht jetzt fest. Am ersten Wochenende im September fällt der Startschuss zur neuen Spielzeit. Die höchste Spielklasse startet am 7. und 8. September mit sechs Spielen in die neue Saison. Der amtierende Deutsche Meister SG BBM Bietigheim trifft im Baden-Württemberg-Derby am Samstag (19 Uhr) auswärts auf Frisch Auf Göppingen.

Pokalsieger Thüringer HC muss sich beim Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 behaupten. Die Begegnung zwischen dem Vorjahres-Dritten TuS Metzingen und der HSG Blomberg-Lippe am Mittwoch schließt den ersten Spieltag ab. Am zweiten Spieltag steht für die SG BBM am Samstag, 14. September, das erste Heimspiel gegen die Bad Wildungen Vipers an. Am dritten Spieltag geht es für die Schützlinge von Trainer Martin Albertsen nach Leverkusen. Neu wird in dieser Saison sein, dass der Vorletzte der Ersten Liga und der Zweitplatzierte der Zweiten Liga eine Relegation austragen. Alle Partien der Ersten Bundesliga sind in der Saison 2019/20 wieder im Internet-Livestream auf sportdeutschland.tv zu sehen.

Beim Saisonauftakt, dem HBF-Supercup, treffen am Samstag, 31. August, die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC in der Ludwigsburger MHP-Arena aufeinander. Um 19.30 Uhr spielen der Meister und der Pokalsieger 2019 um den ersten Titel der neuen Spielzeit.