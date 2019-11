Die Hoffnung lebt. Mit einem nur in der zweiten Hälfte überzeugenden 31:28-Erfolg gegen SCM Ramnicu Valcea haben die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim ihre Chance auf die Hauptrunde der Champions League gewahrt. Allerdings ging der direkte Vergleich mit dem rumänischen Meister durch die 27:34-Schlappe im Hinspiel verloren, weshalb das Team von Trainer Martin Albertsen nun am kommenden Wochenende beim montenegrinischen Meister Buducnost Podgorica mindestens einen Punkt holen muss, um tatsächlich weiterzukommen. Gleichzeitig muss Ramnicu Valcea zu Hause gegen Brest Bretagne mindestens einen Punkt mehr liegen lassen.

Katastrophaler Auftakt

30 Minuten lang sah es überhaupt nicht danach aus, als ob die Bietigheimerinnen weiterhin von der Champions-League-Hauptrunde träumen dürften. Der Start ging komplett in die Hose. Nach zwei Ballverlusten und einem Fehlwurf von Laura van der Heijden mit direkt eingeleiteten Tempogegenstößen stand es 0:3 und es drohte, noch schlimmer zu werden, den auch Angela Malestein fand anschließend keinen Weg, den Ball an Torhüterin Marta Batinovic vorbeizubringen. Doch hier war das Glück auf Bietigheimer Seite, denn Marta Lopez traf nur den Pfosten.

Es war so etwas wie der Startschuss für die SG BBM. Denn durch Treffer von Malestein, Fie Woller, Maura Visser, Maren Aardahl und einen Siebenmeter von Kim Naidzinavicius drehte das Albertsen-Team erstmals die Partie. Die Führung hielt allerdings nicht lang. Und als Batinovic in der 19. Minute einen Siebenmeter von Naidzinavicius parierte, drohte die Spielgemeinschaft schon in der ersten Hälfte das Ziel aus den Augen zu verlieren. Doch Torhüterin Dinah Eckerle lief in dieser Phase zur Hochform auf und half ihrem Team, im Spiel zu bleiben. Weil aber sowohl Karolina Kudlacz-Gloc als auch Kapitänin Naidzinavicius in den letzten beiden Minuten vor der Pause nicht ins Netz trafen, ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabine.

Ähnlich wacklig kam die SG BBM auf die Platte zurück, musste sogar nach zweieinhalb Minuten einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Eine Zeitstrafe gegen Visser und dass Kudlacz-Gloc als Ersatzwerferin einen Siebenmeter deutlich übers Tor feuerte, taten ein Übriges. Doch nun packte die Abwehr ordentlich zu und Eckerle räumte hinter der Abwehr ab, was noch durchkam. Ein 5:0-Lauf war die Folge. Knapp 20 Minuten vor dem Ende schien tatsächlich sogar der erforderliche Sieben-Tore-Erfolg wieder möglich. Offensiv unterliefen aber nach wie vor zu viele Fehler. Nicht mehr so viele wie in der ersten Hälfte, aber doch zu viele, um weiter wegzuziehen.

Die Zeit geht aus

Nach einem Ballgewinn von Aardahl traf Visser 83 Sekunden vor dem Ende zwar noch zum 31:26, doch die Zeit lief nun davon. Bietigheim musste schnell zu Toren kommen, schaffte dies jedoch nicht. Die Rumäninnen nutzten die offensive, aggressive SG-Deckung und die dabei entstehenden Lücken, um noch um zwei Treffer zu verkürzen. Am Ende war das aber nicht mehr erheblich. Der Sieg stand bereits fest, der direkte Vergleich war aber nicht mehr zu gewinnen.