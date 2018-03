Eishockey Fortsetzung des Viertelfinal-Derbys

Bietigheim-Bissingen / cp

Das erste Viertelfinalspiel der Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) zwischen den Bietigheim Steelers und den Heilbronner Falken gab einen ersten Vorgeschmack auf das, was in noch bis zu sechs weiteren Spielen auf die Mannschaften und die Fans zukommen könnte: Spannung pur, Tore, harte Zweikämpfe, starke Offensivreihen und beste Stimmung. „Jedes Spiel wird härter und schmutziger“, ahnt Steelers-Trainer Kevin Gaudet, dessen Team mit dem 5:4-Sieg in der Verlängerung den ersten von vier für den Einzug ins Halbfinale erforderlichen Sieg holte.

Gaudet verdeutlichte am Dienstag die momentane Stärke der Falken: „Es war sehr schwer, und es wird keine einfachen Spiele geben. Bei Heilbronn spielen zehn Ausländer, sechs haben deutsche Pässe.“ Er lobte auch seinen Trainerkollegen Gerhard Unterluggauer: „Man sieht, warum Heilbronn besonders nach Weihnachten zu einer der besten Mannschaften der Liga geworden ist. Unterluggauer hat die Mannschaft in den Griff bekommen. Sie spielt sehr gut Eishockey. Es ist kein Zufall, dass sie dort ist, wo sie gerade ist. Es ist auch kein Zufall, dass sie im ersten Drittel die bessere Mannschaft war. Heilbronn braucht nicht so viele Möglichkeiten, um Tore zu schießen. Wir müssen am Freitag einen Weg finden, weil wir zu viele Chancen zugelassen haben.“ Nicht ganz zufrieden war der Steelers-Coach mit dem Überzahlspiel seines Teams. Aber das sieht er auch darin begründet, dass mit Marcus Sommerfeld und ab dem Mitteldrittel mit Dominic Auger zwei Powerplay-Spezialisten gefehlt haben. Sommerfeld kann wie Benjamin Zientek auch am Wochenende nicht eingreifen, der Einsatz von Auger (krank) ist für die Freitagspartie fraglich.

Ein besonderes Ende

„Ich hoffe, dass die Mannschaft alles tut, damit wir hier ein erfolgreiches Ende haben. Ich habe mit Sommerfeld und Schoofs sechs Jahre zusammengearbeitet, mit anderen fünf, vier, drei oder zwei Jahre. Da wollen wir ein besonderes Ende haben“, wünscht sich Gaudet, der bekanntlich nach den Playoffs die Steelers verlässt. „Das sind alles Gewinner, wir haben eine sehr gute Stimmung in der Kabine. Wir hatten in den sechs Jahren immer eine spezielle Ansprache gehabt. Wir wollen immer gewinnen“, verrät der 53-jährige Kanadier. Nicht nur er, sondern auch der eine oder andere Spieler wird Bietigheim bald den Rücken kehren. Da gilt es, sich mit dem bestmöglichen Ergebnis zu verabschieden. „Diese Mentalität steckt im Team“, da ist sich Gaudet sicher.

Überraschung durch Eispiraten

Bestätigt, wie eng die Liga in dieser Saison und auch in der Zusatzschicht ist, sieht sich der Steelers-Coach durch die Ergebnisse des ersten Spieltags mit den überraschenden Siegen der Eispiraten Crimmitschau beim SC Riessersee (5:2) und der Kassel Huskies beim Titelverteidiger Löwen Frankfurt (6:4).

„Wir wollen den großen Favoriten ärgern“, hatte Heilbronns Trainer Gerhard Unterluggauer, der auf eigenen Wunsch die Falken verlassen und in seine österreichische Heimat als Trainer in Villach zurückkehren wird, vor den Viertelfinal-Derbys gesagt. Das ist seinem Team am Dienstag zum Auftakt gelungen. Es schnupperte sogar bis in die Verlängerung hinein und Alexander Preibischs Siegtor zum 5:4 an einer Überraschung. Die wäre für Unterluggauer aber gar nicht mal so groß gewesen. „Müssen die Falken Angst vor den Steelers haben?“, hatte er vor dem Spiel gefragt. Die Partie bewertete er so: „Das erste Drittel haben wir vernünftig gespielt. Der zweite Abschnitt war gar nichts. Das letzte Drittel durchwachsen, zeitweise ganz in Ordnung. Es waren zu viele Turnovers und individuell schlechte Entscheidungen mit der Scheibe in wichtigen Situationen. Wenn man fünf Minuten vor dem Ende mit einem Tor vorn liegt, dann muss man den Vorsprung in den Playoffs einfach heimbringen.“ In der kurzen Vorbereitungszeit zwischen den Partien wollte der 44-Jährige intensives Videostudium betreiben und mit einigen seiner Spieler Einzelgespräche führen.