Frauenhandball Fokus liegt jetzt auf Bundesliga und Pokal

Bietigheim-Bissingen / bz

Eine ganz schwierige Auswärtspartie erwartet die SG BBM Bietigheim Frauen an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Für den ungeschlagenen Tabellenführer der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) gilt es, die weiße Weste zu wahren und die Spitzenposition zu verteidigen.

In der Bundesliga ist das Team von Trainer Martin Albertsen zielstrebig auf Kurs – trotz der Dreifachbelastung aus Liga, deutschem Pokal und Europapokal. Zwölf Spielen stehen zwölf Siege gegenüber. In der Liga gewann die SG BBM zuletzt aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang letztlich verdient mit 33:27 bei Frisch Auf Göppingen.

Die punktverlustfreie Serie soll auch nach dem Gastspiel in Westfalen bestand halten. Doch gerade der BVB war in der vergangenen Saison der große Stolperstein für die SG BBM. Im Januar vergangenen Jahres trennten sich beide Teams in Dortmund nach hartem Fight mit 25:25 und im letzten Saisonspiel der Saison 2017/18 unterlag Bietigheim zu Hause sogar mit 25:26.

Dortmund steht auf Rang fünf

In der laufenden Spielzeit belegt das Team von Coach Gino Smits mit sechs Siegen, drei Remis und drei Niederlagen einen guten fünften Tabellenplatz. In den vergangenen beiden Ligaspielen reichte es daheim gegen den VfL Oldenburg und auswärts beim SV Union Halle-Neustadt zwar nur zu einem Unentschieden, doch gegen den Tabellenführer werden die Spielerinnen um Torjägerin Alina Grijseels einmal mehr besonders motiviert sein.

Die Bietigheimerinnen stehen somit vor einer großen Herausforderung. Nach der enttäuschenden, denkbar knappen Niederlage am Sonntag in Norwegen bei Storhamar Handball Elite und dem damit verbundenen vorzeitigen Aus im Europapokal geht es für die Verantwortlichen und Mannschaft darum, diese Niederlage zu analysieren und aufzuarbeiten. Eines ist nach dem vergangenen Sonntag klar: Der Fokus liegt ab sofort komplett auf dem Geschehen in der deutschen Eliteklasse und dem Pokalfinalwochenende, dem Olymp Final Four.

Die SG-Frauen werden alles in die Waagschale werfen, damit diese Ziele fokussiert angegangen werden. Einen Ausrutscher wollen sie sich nicht leisten und dies macht den Tabellenführer umso gefährlicher. „Gegen Dortmund haben wir uns oft schwer getan. Wir müssen an die ersten 25 Minuten aus der Partie gegen Storhamar anknüpfen und diese Leistung über die volle Spielzeit zeigen, dann können wir beim BVB bestehen“, sagt SG-Trainer Martin Albertsen: Geleitet wird die Partie von den beiden Elitekader-Schiedsrichtern Julian Köppl und Denis Regner.

Info Der Onlinesender sportdeutschland.tv überträgt die Partie live im Internet.