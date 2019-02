Frauenhandball Fie Woller weiter für die SG BBM am Ball

Bietigheim-Bissingen / bz

Dem Personalpuzzle für die kommende Saison bei den Frauen der SG BBM Bietigheim wurde ein weiteres wichtiges Teil hinzugefügt. Die dänische Nationalspielerin Fie Woller verlängerte ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim souveränen Tabellenführer der Handball Bundesliga und Teilnehmer am Olymp-Final-Four im Pokalwettbewerb am 25. und 26. Mai in der Porsche-Arena in Stuttgart um eine weitere Spielzeit bis zum 30. Juni 2020.

Nachdem die Verantwortlichen der SG BBM bereits Nationalspielerin Amelie Berger und Eigengewächs Leonie Patorra als Neuzugänge vorstellten sowie den Vertrag mit der deutschen Ex-Nationalspielerin Anna Loerper verlängerten, wurde der Kontrakt mit der viel umworbenen dänischen Nationalspielerin ebenfalls ausgedehnt. Woller geht somit in ihre vierte Spielzeit bei der SG BBM.

In der Torschützenliste vorne

Die 26-jährige Linksaußen, die mit 68 Treffern aus dem Feld derzeit auch die interne Torschützenliste des Spitzenreiters anführt, kam im Dezember 2016 vom dänischen Verein FC Midtiylland Handbold an die Enz und gewann 2017 mit der SG BBM die historische verlustpunktfreie deutsche Meisterschaft sowie den Supercup 2017. SG BBM-Sportdirektor Gerit Winnen sagt zur Vertragsverlängerung: „Wenn eine so wichtige Spielerin und Leistungsträgerin ihren Vertrag verlängert, ist das immer ein positives wie richtungsweisendes Zeichen für unsere SG BBM. Fie Woller zählt auf ihrer Position zu den besten weltweit. In unserem Konzept mit sehr jungen und auch erfahrenen Spielerinnen perspektivisch und kontinuierlich zu arbeiten, nimmt Fie eine wichtige Rolle ein.“ Die technisch versierte Außenspielerin, die bei der vergangenen Europameisterschaft der Superlative in Frankreich mit guten Leistungen überzeugte, gehört auch in dieser Saison wieder zu den zuverlässigen Säulen im Team von SG-BBM-Cheftrainer Martin Albertsen. Sie freut sich, eine weitere Spielzeit im Bietigheimer Trikot aufzulaufen. „Ich bin glücklich, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ich fühle mich in Bietigheim und mit den Girls im Team sehr wohl und freue mich sehr auf die kommende Saison. Hoffentlich spielen wir dann erneut in der Champions League und können in der laufenden Saison mindestens noch einen Titel gewinnen“, so Woller.

Scheib wechselt zu den Vipers

Die 18-jährige Jugendnationalspielerin und U 17-Europameisterin Jana Scheib verlässt dagegen Bietigheim und wechselt zur neuen Saison zum Bundesligisten HSG Bad Wildungen Vipers. Nach Bundesligaeinsätzen 2017/18 für die SG BBM und einem Kreuzbandriss spielt die Linkshänderin aktuell in der zweiten Mannschaft in der Dritten Liga sowie in der A-Jugend.