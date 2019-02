Leichtathletik Felix Franz bleibt bei der LG Neckar-Enz

Bietigheim-Bissingen / bz

Mitten in der laufenden Hallensaison der Leichtathleten gibt es trotz Achillessehnenverletzung Neuigkeiten von 400-Meter-Hürdenläufer Felix Franz Die LG Neckar-Enz konnte den Top-Athleten, der seit seiner Kindheit Leichtathletik beim TSV Bietigheim und der LGNE betreibt, für ein weiteres Jahr an sich binden.

Franz befindet sich nach der Operation im Dezember inzwischen im Reha-Prozess und trainiert bereits wieder im Wasser und an diversen Geräten. Nachdem der mehrfache deutsche Meister über die 400 Meter Hürden wegen diverser Verletzungen und Krankheiten in der Saison 2018 nicht richtig in Fahrt kam, trainiert er seit Ende 2018 bei Bundestrainer Volker Beck in Frankfurt und am Olympiastützpunkt in Stuttgart.

Die Verantwortlichen der LG Neckar-Enz und des Förderkreises für Leichtathletik an Neckar und Enz haben ein Paket für ihr Aushängeschild geschnürt, das auch Leistungen des TSV Bietigheim umfasst. Es soll im Wesentlichen gute Rahmenbedingungen für ein leistungsorientíertes Training schaffen. So werden sportmedizinische Maßnahmen, Trainingslager und die Anschaffung von Sportbekleidung und -schuhen direkt unterstützt und über einen Sponsor steht ihm ein Fahrzeug zur Verfügung. Leistungsorientierte Prämien vervollständigen das Paket.

Als Profi-Leichtathlet wird Franz seit mehr als vier Jahren von mehreren Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen und Umgebung gefördert. „Ich bin extrem dankbar für diese großartige Unterstützung, die es mir erst ermöglicht, Leistungssport auf diesem Niveau auszuüben“, so Franz. Seit 2016 ist er auch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr.

Franz hofft, im April beim DLV-Trainingslager in Potchefsdroom/Südafrika, wieder voll ins Training einsteigen zu können und baut auf einen Start und ein gutes Ergebnis bei den Deutschen Meisterschaften am 3. und 4. August in Berlin. Danach wird sich zeigen, welche weiteren Wettkämpfe möglich sind.

Die Vorsitzende der LG Neckar-Enz Rose Müller freut sich, dass es gelungen ist, Franz als „Kind der LGNE“ in der Region zu halten und damit auch zu zeigen, dass kleinere Vereine und LGs mit Kreativität Top-Athleten gute Rahmenbedingungen bieten können. Natürlich darf auch die Vorbildfunktion von Franz, dessen größter Erfolg 2014 Platz fünf bei den Europameisterschaften in Zürich war, nicht vergessen werden.