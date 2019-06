Im letzten Auswärtsspiel der Feldsaison in Mannheim beim Feudenheimer HC nahm der Bietigheimer HTC keine Punkte mit. Das Team von Trainer Jürgen Fili unterlag 1:2.

Der BHTC hatte noch eine Rechnung offen mit den Feudenheimern und wollte diese begleichen. Denn das Hinspiel hatte Bietigheim im Herbst zu Hause mit 1:5 verloren. Die Gastgeberinnen machten aber von Beginn an Druck und drängten den BHTC zu Fehlern. Aber erst in der zehnten Minute gelang dem FHC durch Lisa Mayerhöfer das 1:0. Das Team von Jürgen Fili hatte sich gerade gefangen und besser ins Spiel gefunden.

Von nun an gestaltete sich das Spiel als offener Schlagabtausch. Die Bietigheimerinnen erspielten sich gute Torchancen durch Ines Wanner und Greta Meissner. In der 19. Minute belohnten sich die Fili-Schützlinge mit einem sehenswerten Treffer von Kapitänin Meissner zum 1:1.

Offener Schlagabtausch

Die zweite Hälfte bot dann das gleiche Bild: Es gab jede Menge Kreisszenen mit Chancen auf beiden Seiten. Zwei Ecken für die Gastgeberinnen änderten am Spielstand nichts. Es ging weiter hin und her. Bis zur 43. Minute, als Luisa Hölfling-Conrade ins linke obere Eck traf. Lina Rönsch, die in der zweiten Hälfte den Bietigheimer Kasten hütete hatte keine Chance gegen den unhaltbaren Schuss.

Im letzten Viertel gab der BHTC nochmals Vollgas – ließ allerdings zwei hundertprozentige Chancen liegen. Auch Feudenheim hatte noch einen Latten- und einen Pfostenknaller. Es hätten durchaus noch mehr Tore fallen können. Insgesamt war es ein Spiel auf hohem Niveau, das zeigte, dass der BHTC trotz der Niederlage durchaus in die Liga gehört.

Am kommenden Sonntag (11.30 Uhr) bestreiten die Bietigheimerinnen ihr letztes Heimspiel in den Parkäckern. Sie empfangen den Rüsselsheimer RK, der bereits am Vorletzten Spieltag die Meisterschaft und den Aufstieg in die erste Liga klargemacht hat: Die Hessinnen siegten deutlich mit 8:0 gegen den Nürnberger HTC.

Bietigheimer HTC: Hegen, Rönsch – Schönamsgruber, Lindenberger, Hipp, Klösel, Jana Fili, Meissner, Gschweng, Bauer, Traxler, Dina Fili, Wanner, Knapp, Senghaas, Merkle.