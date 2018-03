Eishockey Favoriten schlagen zurück

Garmisch-Partenkirchen / ae

Nach zwei Auftaktpleiten haben der SC Riessersee und die Löwen Frankfurt am Sonntagabend ihre ersten Siege im Playoff-Viertelfinale der DEL 2 geholt. Der Hauptrundenerste aus Garmisch-Partenkirchen gewann das dritte Duell gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 3:2 und verkürzte in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Das entscheidende Tor erzielte Tim Richter in der achten Minute der Verlängerung. Der Titelverteidiger Löwen Frankfurt bezwang die Kassel Huskies im Hessenderby vor 6770 Zuschauern mit 2:1. Alle drei Treffer fielen bereits im ersten Drittel. Mit einem 3:0-Sieg ging der ESV Kaufbeuren in der Serie gegen den EC Bad Nauheim mit 2:1 in Führung.

In den Playdowns feierte der EHC Freiburg seinen ersten Erfolg und kämpfte die Tölzer Löwen mit 2:0 nieder. Die Wölfe aus dem Breisgau liegen in ihrer Serie nun mit 1:2 zurück. Die Bayreuth Tigers setzten sich in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen mit 6:5 nach Verlängerung durch – Sieg Nummer zwei. Ivan Kolozvary avancierte zum Matchwinner der Oberfranken (60.+13).