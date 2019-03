Fußball Favorit 08 Bissingen II jubelt im Derby

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Mit einem 4:2-Erfolg gegen die SGM Riexingen hat Fußball-Bezirksligist FSV 08 Bissingen II den Anschluss an Platz zwei gehalten. In der ersten Halbzeit jedoch waren die Gäste ein ebenbürtiger Gegner. Zwar brachte Youngster Marco Rienhardt die Nullachter in Führung (19.), doch drehten Benjamin Langhans (24.) und Bastian Schaar (25.) mit einem Doppelschlag das Ergebnis zugunsten der Riexinger. Die SGM war nahe an einer noch höheren Führung dran. Kurz vor der Pause glich Collin Schulze jedoch zum 2:2 aus (43.). Nach dem Seitenwechsel bestimmten dann die Bissinger das Spielgeschehen und kamen durch Martin Macynski (59.) und Antonios Kochliaridis (64.) zum mittlerweile verdienten 4:2. Erst in der Schlussphase verbuchte die SGM Riexingen nochmals eine gute Chance.

„In der ersten Halbzeit haben wir es uns schwerer gemacht als nötig. Da hatten wir zunächst keinen guten Spielfluss. Riexingen war da sehr gefährlich. Nach der Pause hatten wir das Spiel aber unter Kontrolle und haben letztlich verdient gewonnen“, fand Bissingens Trainer Adam Adamos. SGM-Trainer Karl Macionczyk zeigte sich enttäuscht vom Ausgang des Spiels: „Es wäre durchaus etwas für uns drin gewesen. Dazu hätten wir aber mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen. Stattdessen haben wir mit einem Sonntagsschuss das 2:2 kassiert. In der zweiten Halbzeit war Bissingen dann klar besser.“ Während die Bissinger am Stadtrivalen NK Croatia Bietigheim dran bleiben, wird die Lage für Riexingen immer enger. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt nun sechs Punkte.

Einen 5:1-Sieg feierte der NK Croatia Bietigheim gegen Schlusslicht FC Marbach. Dabei agierte der Tabellenzweite jedoch 65 Minuten lang in Unterzahl, nachdem Kresimir Trepsic in der 25. Minute vom Platz gestellt wurde. Nach einem Foul hatte er die Gelbe Karte gesehen. Wegen Meckerns sah er kurz darauf die Gelb-Rote Karte. „Das ist natürlich ärgerlich, bei unserer ohnehin angespannten Personalsituation“, sagte Croatia-Trainer George Carter. „Zu zehnt haben wir dann aber besser gespielt als mit elf Mann.“

Gino Russo (24./31.) sorgte für den Pausenstand von 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mario Teutsch (48.), Gino Russo (54.) und Zvonimir Zivic (62.) auf 5:0. In der Nachspielzeit erzielte Marbachs Sebastian Feilner noch den Ehrentreffer zum 5:1. „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Die Einstellung meiner Mannschaft hat gestimmt. Es war sehr schwer, die tief stehende Abwehr der Marbacher zu knacken“, sagte Carter.

Eine bittere 1:2-Heimniederlage kassierte der FV Löchgau II gegen den TV Aldingen. Moritz Lange hatte die Aldinger vom Elfmeterpunkt mit 1:0 in Führung gebracht (59.). Laurin Stütz erhöhte auf 2:0 (71.). Der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Roman Schmidt in der 90. Minute kam zu spät. Damit verpasste es die Mannschaft von Trainer Marco Grausam, sich deutlicher von der Abstiegszone abzusetzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte.