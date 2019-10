Nach der für Oliver Widmann so erfolgreichen Europameisterschaft im Fahrad-Trial fand der letzte von drei Weltcups am selben Veranstaltungsort wie die EM, in Il Ciocco, statt. Der 17-jährige Bönnigheimer beendete den Wettkampf auf Rang sechs und nahm damit dieselbe Position in der Gesamtwertung ein.

Durch seine Platzierung in der Top Ten der Weltrangliste war Widmann, der für den BMX Club Württemberg startet, bereits direkt für das Halbfinale qualifiziert. Der nasse Rasen und die nassen Hindernisse machten die Sektionen relativ schwer fahrbar. Der junge Fahrer startete das Rennen wie auch andere Fahrer mit einer durchwachsenen ersten Runde. Nur eine sehr starke zweite Runde konnte zum Finaleinzug führen. Diese gelang Widmann. mit 240 von 300 möglichen Punkten sehr gut. Er qualifizierte sich als jüngster Fahrer auf Platz fünf fürs Finale.

Im Endlauf hatte er in der ersten Sektion einen sehr starken Start und holte 60 von 60 möglichen Punkten. Doch die folgenden vier Sektionen liefen nicht ganz optimal. Am Ende landete der 18-Jährige auf Platz sechs der Weltelite 26 Zoll und damit auf Rang sechs der Weltcup-Gesamtwertung 2019. Vorne liegt der Brite Jack Carthy vor den Franzosen Nicolas Vallée, Vincent Hermance und Noah Cardona.

Über sein Abschneiden ist der frischgebackene Junioren-Europameister froh. „Wenn ich auf die diesjährige Saison zurückblicke, bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Mein bestes Weltcupergebnis war in Salzburg. Dort habe ich mit dem vierten Platz nur knapp das Podium verpasst“, berichtet Widmann. „Die Elite-26-Zoll-Szene wird von sehr harten und erfahrenen Konkurrenten wie dem dreimaligen Weltmeister Jack Carthy, Nicolas Vallée und Vincent Hermance dominiert. Zweimal ins Weltcup Finale der sechs weltbesten Fahrer zu fahren, ist schon genial. Letztes Jahr stand ich am Ende auf Platz 15, dieses Jahr auf Platz sechs der Gesamtwertung“, so der Hohensteiner weiter. „Dass ich in der Weltrangliste der Elite 26 Zoll bis zur WM in China sogar auf Platz vier stehe, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, freut sich der 18-Jährige.

Im Moment bereitet sich Widmann auf den Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaft im chinesischen Chengdu, vor. Sie findet vom 6. bis 10. November im Rahmen der UCI Urban Cycling World Championships statt. Dort hat er im vergangenen Jahr das bisher beste Ergebnis seiner jungen Karriere eingefahren. Er beendete seine Saison 2018 mit dem Titel des 26-Zoll-Junioren-­UCI-Weltmeisters.