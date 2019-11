Die chinesische 16-Millionen-Metropole Chengdu ist für Oliver Widmann ein gutes Pflaster. Wie schon 2018 holte sich der 18-jährige Trial-Spezialist aus Bönnigheim-Hohenstein am Wochenende den WM-Titel bei den Junioren in der Klasse 26 Zoll. Damit feierte er einen fulminanten Abschluss seiner Juniorenzeit. Zuvor hatte Widmann bereits bei den deutschen Meisterschaften, den Finals in Berlin, sowie bei der EM im italienischen Il Ciocco triumphiert. Auch in der Vorsaison hatte der Ausnahmefahrer aus dem Kreis Ludwigsburg bereits alle drei Titel abgeräumt. „Der Druck auf mich war schon sehr groß, weil ich als klarer Favorit angetreten bin. Aber ich bin Druck gewohnt und weiß damit umzugehen“, sagte Widmann kurz nach seiner Rückkehr aus China im Gespräch mit der BZ.

Allerdings verlief für ihn der Start bei den diesjährigen UCI Urban Cycling Weltmeisterschaften auf dem mitten in einem Park angelegten Geschicklichkeits- Parcours holprig. Wegen eines Patzers in der ersten Finalsektion begann er mit nur 20 von 60 möglichen Punkten. Doch in den folgenden vier Sektionen zeigte er seine Extraklasse und fuhr nahezu fehlerfrei den Sieg heraus. Mit 250 Zählern distanzierte er den Schweizer Vito Gonzales (180 Punkte) und den Spanier Daniel Baron (120) deutlich.

Zur Belohnung gab’s für Widmann nicht nur die obligatorische Goldmedaille, sondern auch einen Panda aus Plüsch sowie eine individualisierte Armbanduhr eines UCI-Sponsors. Und natürlich das Regenbogen-Trikot, mit dem traditionell alle Rad-Weltmeister ausgezeichnet werden und das diese dann bei künftigen Rennen tragen – damit alle Zuschauer und auch die Konkurrenz auf den ersten Blick erkennen: Achtung, hier kommt ein Weltmeister.

Schwester als Glücksbringerin

Um sich zu akklimatisieren, war Oliver Widmann bereits Anfang November, eine Woche vor dem Beginn der Wettkämpfe, nach Chengdu gereist, gemeinsam mit Mutter Doris, Vater Mark und seiner jüngeren Schwester Lisa (15), die er als seine Glücksbringerin bezeichnet. Gleichwohl verzichtete die Familie vor Ort weitgehend auf Sightseeing – schließlich war es für Oliver Widmann schon der dritte WM-Start in der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Land und Leute kannten er und seine Familie also bereits von den ersten beiden Besuchen. Ein reicher Chinese hatte die WM gegen Sponsorengelder für drei Jahre in den Südwesten Chinas geholt.

Zur nächsten Saison, die im April mit den ersten internationalen Wettbewerben beginnt, wechselt Widmann nun zu den Elite-Männern. Dort fordert er die besten Profifahrer der Welt heraus, etwa den Weltcupsieger Jack Carthy aus England, den Weltranglistenersten Nicolas Vallée aus Frankreich und den frischgebackenen Weltmeister Sergi Llongueras aus Spanien. „Das sind absolute Topfahrer, die schwer zu schlagen sind“, weiß Widmann. Der neuen Herausforderung sieht er mit Optimismus entgegen: „Ich habe schon als Junior gezeigt, dass ich mich in der Eliteklasse nicht verstecken muss und ich vorne mitfahren kann.“

So ging der Bönnigheimer schon in diesem Jahr bei den „Großen“ an den Start und beendete den Gesamtweltcup als Sechster. Seine beste Platzierung war dabei ein vierter Rang beim Lauf in Salzburg. Auch beruflich hat Widmann, der im Mai sein Abitur erfolgreich abgeschlossen hat, schon konkrete Pläne: Im Wintersemester 2020 fängt er in Stuttgart oder Esslingen ein Maschinenbau-Studium an.