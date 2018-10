Basketball Ex-NBA-Champion Cole fordert Riesen-Abwehr

Ludwigsburg / bz

Der Kraftakt vom Montagabend ist kaum verdaut und die Ausläufer der im Team grassierenden Magen-Darm-Grippe noch nicht endgültig überwunden, da geht es für die MHP Riesen Ludwigsburg schon direkt weiter: An diesem Mittwoch (20 Uhr) treffen die Barockstädter in der heimischen MHP-Arena auf Sidigas Avellino.

Die Süd-Italiener gelten in der qualitativ hochwertig besetzten Gruppe A als einer der Favoriten und reisen mit entsprechend breiter Brust nach Ludwigsburg: Unter anderem im Rahmen des ersten Spieltags (100:93-Sieg bei Nizhny Novgorod) zeigte das Team bereits seine Qualitäten und konnte sich dabei auf Point Guard Norris Cole verlassen.

Der 30-jährige US-Amerikaner ist in der Mannschaft von Nenad Vucinic der unangefochtene Star und holte gegen die Russen 34 Punkte, sieben Assists und fünf Rebounds. Gleichwohl ist der zweifache NBA-Champion kein Alleinunterhalter. Neben Cole wirbelt mit Keifer Sykes ein weiterer Top-Guard. Und auch unter dem Korb ist Avellino gut aufgestellt. Die erfahrenen Caleb Green (33 Jahre) und Demetris Nichols (34) bilden gemeinsam mit Matt Costello (25) ein gefährliches Trio, welches in Novgorod maßgeblichen Anteil daran hatte, dass insgesamt 52 Rebounds eingesammelt wurden. Auf Adam Waleskowksi, Trevor Mbakwe und Bogdan Radosavljevic kommt also viel Arbeit zu.

Dies galt aber auch schon für das Auswärtsspiel in Bamberg. Dort zeigten die MHP Riesen, zu was sie in der Lage sind. Sie waren gegen den favorisierten Ex-Champion wenige Sekunden von der faustdicken Überraschung entfernt. Um nach drei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zu kommen, benötigen die Schützlinge von Headcoach John Patrick eine Wiederholung dieser Leistung.