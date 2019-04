Schluss, aus und vorbei! Die Bietigheim Steelers unterlagen im entscheidenden siebten Spiel des Playoff­-Viertelfinales der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) gegen die Dresdner Eislöwen mit 2:3. Damit gewinnen die Sachsen die Serie mit 4:3 und treffen im Halbfinale auf Frankfurt, während die Bietigheimer nun Urlaub haben.

Die Steelers begannen da, wo sie in Dresden aufgehört hatten. Offensiv zwar bemüht, in der Defensive aber anfällig. Schon in der vierten Minute konnte Nick Huard die Bietigheimer Abwehr einfach so überlaufen, scheiterte aber noch an Torhüter Ilya Sharipov. Eine Minute später hatte es Huard sogar noch einfacher, durchzukommen und ließ nun auch Sharipov keine Chance. Auch wenn Max Prommersberger auf der Strafbank saß, ein Treffer, der so nicht passieren darf.

Schneller Ausgleich

Mit etwas Glück waren die Gastgeber aber schnell zurück im Spiel. 159 Sekunden später gewann Shawn Weller ein Bully vor dem Dresdner Tor und zog einfach mal ab. Max Lukes fälschte wohl noch irgendwie ab, jedenfalls bekam er den Treffer gutgeschrieben. Es folgte die bis dahin beste Bietigheimer Phase mit einer Großchance für Frederik Cabana, der aber nach einem Solo knapp verzog (9.). Nach einem bösen Fehler von Bastian Steingroß hinter dem eigenen Tor hätte es aber auch 1:2 stehen können. Huard schoss aber aus bester Position vorbei (13.).

Aber dann jubelten die Dresdner doch noch. Zumindest trafen sie ins Netz und Schiedsrichter Daniel Kannengießer zeigte den Treffer auch an (19.). Doch seinem Kollegen Stefan Vogl war nicht entgangen, dass sich Jordan Knackstedt nur mit einem Ellenbogencheck gegen Prommersberger durchsetzen konnte und verhängte stattdessen eine Strafe gegen den Dresdner.

Im Mittelabschnitt sah es zunächst so aus, als ob die Steelers das Ruder an sich reißen könnten. Eine erste Großchance von Goldhelm Matt McKnight, der über die Serie ziemlich blass blieb und in dieser Szene unbedrängt genau auf den Torhüter schoss, ließ hoffen. Doch der Titelverteidiger wirkte in der Folge fahrig, überhastet, konnte sich stellenweise nicht mehr befreien, weil gleich mehrere Spieler den Puck nicht richtig trafen.

Dresdner Doppelschlag

Wie einfach es gehen kann, zeigten die Eislöwen in der 29. Minute, als Timo Walther quer auf Aleksejs Sirokovs legte und der einfach mal von der blauen Linie abzog. Wie schon am Freitagabend die beiden Treffer von Tomas Schmidt ein Sonntagsschuss, der genau im Winkel einschlug. Jetzt waren die Bietigheimer richtig von der Rolle und mussten nur 99 Sekunden später – Max Lukes saß inzwischen auf der Strafbank – auch noch das 1:3 hinnehmen. „Die ganze Serie hat unser Unterzahlspiel hervorragend funktioniert und ausgerechnet heute nicht“, ärgerte sich Boisvert.

Irgendwie passend zum Bietigheimer Spiel war die Szene in der 37. Minute. Nicht etwa, dass Georgijs Pujacs die Scheibe von der blauen Linie an den linken Pfosten semmelte, sondern was danach kam. Die Unparteiischen wollten noch einmal überprüfen, ob der Puck tatsächlich nicht die Linie überschritten hatte, konnten dies aber wegen technischen Problemen nicht tun und mussten deshalb das Spiel nach einer längeren Unterbrechung mit ihrer ursprünglichen Entscheidung auf kein Tor fortsetzen.

Kurz flackerte dann im Schlussdrittel noch einmal Hoffnung auf, als Weller die Scheibe nach einer scharfen Hereingabe von Willie Corrin am kurzen Pfosten über die Linie drückte (44.). Doch es war ein Strohfeuer. Bald schon fielen die Gastgeber in eine ähnliche Lethargie wie vor allem in den zweiten 20 Minuten. Nur zweimal wurde es noch aufregend. In der 55. Minute musste Dresdens Eisenhut weit aus seinem Kasten, um gegen Lukes und Yannick Wenzel eine Großchance zu verhindern. Und dann war auch schon die Schlussminute angebrochen, als Corrin abzog und Weller am Bein traf. Von dort sprang die Scheibe vors Tor. Jetzt wurde es unübersichtlich. Die Steelersfans jubelten kurz – die Unparteiischen überprüften die Szene – und sahen den Puck nicht im Tor. Es war der letzte Aufreger einer eher durchwachsenen Saison. Erstmals seit 2012 schaffen es die Steelers nicht ins Finale. Trotzdem wurde die Mannschaft von den Fans nach Spielschluss noch gefeiert.