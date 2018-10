Handball Erster Auswärtssieg für Bönnigheim

Bönnigheim / Von Dittmar Zäh

Die Landesliga-Handballer des TSV Bönnigheim haben am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim personell angeschlagenen, aber dennoch favorisierten TV Mundelsheim gelang mit einem 32:30 ein Überraschungscoup. Mit elf Toren, davon sechs Siebenmeter, glänzte dabei Dominic Zäh. Bester Werfer beim Gastgeber war Nico Gassner mit neun Treffern, davon drei Strafwürfe. Für Bönnigheim war es der zweite doppelte Punktgewinn in Folge.

Vor allem spielerisch zeigte sich die Mannschaft von Trainer Sven Kaiser stark verbessert und stellte den TVM immer wieder vor unlösbare Probleme. Nur gegen Ende der Partie, in der die Schiedsrichter insgesamt elf Zwei-Minuten-Strafen verhängten, zitterte dem ein oder andern Gästeakteur etwas die Hand.

Coach Kaiser „hochzufrieden“

„Natürlich bin ich hochzufrieden wie es gelaufen ist. Wir waren ganz klar Außenseiter, haben aber Mundelsheim sowohl durch viel Kampf und Mut, als auch durch taktische Schachzüge vor Probleme stellen können“, sagte Kaiser nach den torreichen 60 Minuten. Eine gelungene taktische Maßnahme war sicherlich die enge Deckung gegen Andreas Bender, der dadurch mit zunehmender Dauer der Partie aus dem Spiel genommen wurde und nur noch ganz zum Schluss mit seinem Treffer zum 29:31 (58.) in Erscheinung trat.

Die Bönnigheimer kamen gut ins Spiel, legten in der Anfangsphase, in der Zäh die ersten fünf Treffer für sein Team erzielte, immer vor. Doch Mundelsheim glich, angeführt von Bender und Nico Gassner, stets wieder aus. Beim 9:6 (15.) setzten sich die Hausherren erstmals etwas ab. Bis dahin bekam TSV-Torhüter Heiko Nicht keinen Ball zu fassen. Mit dem eingewechselten Ferdinand Schelling im Tor gewann nun auch die Abwehr mehr Stabilität, und so kippte die Partie. Nach einem 6:0 -Lauf führten die Gäste beim 12:9 (20.) nun ihrerseits mit drei Toren. Doch genauso schnell hatte sich der TVM wieder berappelt und schaffte beim 13:13 durch Bender den Ausgleich. Dennoch ging Bönnigheim mit einem knappen 17:16-Vorsprung in die Kabine.

Der TSV erspielte sich dann bis zur 37. Minute, trotz einiger frei vergebener Wurfchancen ein Fünf-Tore-Polster (23:18). Nach einer Auszeit kamen die Hausherren in der Mundelsheimer Käsberghalle zunächst zum 22:24 (43.) und in der 48. Minute zum 25:26-Anschlusstreffer. Doch die Bönnigheimer blieben cool, setzten sich durch Tore von Patrick Stierl, Jaron May und David Track wieder auf 29:25 ab. Es gelangen sogar Kunststückchen wie das Kempa-Tor von May auf Zuspiel von Constantin Schuster zum 25:28. Noch war dies acht Zeigerumdrehungen vor dem Ende keine Vorentscheidung, denn die Gäste bekamen den Sack lange nicht zu. Erst das Tor von Track zum 29:32 brachte die ersten zwei Auswärtspunkte der Saison unter Dach und Fach.

TSV Bönnigheim: Nicht, Schelling; Qual (2), Daub (2), Hepperle (1), Jonas May (2), Jaron May (4), Schuster (1), Track (4), Zäh (11/6), Patrick Stierl (2), Zundel, Böer (3), Strapko.