Eishockey Erste Niederlage für die Steelers

Von Mathias Schmid

Viertes Spiel, erste Pleite für den amtierenden DEL2-Meister Bietigheim Steelers. Bei den Eispiraten Crimmitschau musste sich das Team mit 2:3 geschlagen geben. Allein im letzten Drittel hagelte es zwölf Strafminuten für die Steelers.

„Die ersten 40 Minuten war es ein gutes Eishockey-Spiel. Im dritten Drittel haben wir dann zu viele Strafen genommen. Und die Piraten haben die Chance in Überzahl genutzt“, war Bietigheims Trainer Hugo Boisvert bedient.

Noch kurz vor der Partie war das Spielfeld in Crimmitschau von Nebel überzogen gewesen – ein Phänomen, das im Kunsteisstadion im Sahnpark des Öfteren bei Niederschlag auftaucht, wie lokale Eishockey-Experten zu berichten wussten. Die Steelers verloren aber nicht den Überblick und luchsten den Gastgebern ein ums andere Mal den Puck ab. Die klaren Chancen hatte aber zunächst Crimmitschau. Sinisa Martinovic klärte gegen Patrick Pohl (7.), dann gegen Christoph Kabitzky (10.).

Gegentor in Unterzahl

Als Steelers-Angreifer Benjamin Zientek dann wegen Stockschlagens die erste Strafzeit der Partie kassierte (11.), nutzten die Hausherren die Überzahl umgehend: Carl Hudson hämmerte den Puck von der linken Seite ins rechte Toreck. Die Steelers schalteten daraufhin noch einen Gang hoch und drängten umgehend auf den Ausgleich. Zunächst scheiterten Shawn Weller (13.), Benjamin Zientek (14.) und Alexander Preibisch an Keeper Sebastian Albrecht, dann donnerte Yannick Wenzel das Spielgerät an den Pfosten. Der überfällige Ausgleich gelang Zientek drei Minuten vor Ende des ersten Drittels. Er schob nach Vorarbeit von Benjamin Hüfner und Willie Corrin aus kurzer Distanz ein.

In Durchgang zwei waren die Goalies auf beiden Seiten gleich wieder unter Beschuss, wobei beide mehr und mehr über zu Höchstform aufliefen. Tore fielen deshalb keine, dafür aber der Strom in Teilen der Arena aus. Es wurde düster. Nach kurzer Beratung zwischen Schiedsrichter und Trainern ging es zunächst vor teilweise dunklen Rängen weiter. Kurz vor Ende des zweiten Drittels hatten die Steelers dann Glück, als das Spielgerät nach einer Mehrfachchance knapp am Gehäuse von Martinovic vorbeitrudelte.

In Durchgang drei nutzte Marcus Sommerfeld die dritte Überzahl auf Bietigheimer Seite, erneut nach Vorlage von Corrin, zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung (48.). Doch im Gegenzug glich Christian Hilbrich für Crimmitschau per Weitschuss aus. Dann traf Hudson zunächst den Pfosten (54.), ehe er eine Minute später per Weitschuss durch alle hindurch für das 3:2 sorgte. Es war eine der zahlreichen Powerplay-Situationen, die Crimmitschau am Ende zum Sieg nutzte.

Wer nun eine Schlussoffensive der Steelers erwartete, wurde enttäuscht. Denn zunächst blieben die Eispiraten am Drücker. Erst als 80 Sekunden Minuten vor Schluss Hilbrich wegen Beinstellens vom Feld musste, setzte sich Bietigheim noch mal im gegnerischen Drittel fest, war am Ende aber nicht zwingend genug. So setzte es die erste Niederlage in der noch jungen Saison. Mit dem Schlusspfiff holte sich Corrin wegen unsportlichen Verhaltens noch eine zehnminütige Disziplinarstrafe ab.