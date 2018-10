Handball Erleichterung nach erstem Saisonsieg

Bönnigheim / dz

Erleichterung bei den Landesliga-Handballern des TSV Bönnigheim: Im fünften Anlauf feierten sie gegen Aufsteiger HA Neckarelz mit 27:21 endlich den ersten Saisonsieg und konnten sich dabei vor allem auf eine kompromisslose Abwehr mit einem sehr guten Torhütergespann Heiko Nicht und Ferdinand Schelling verlassen. Letzterem gelangen zudem noch zwei blitzsaubere Treffer vom eigenen Kreis ins verwaiste gegnerische Tor. Immer wieder versuchte der Neckarelzer Trainer Jerko Pejic, mit einem siebten Feldspieler zum Erfolg zu kommen, doch der Schuss ging in der zweiten Halbzeit oft genug nach hinten los.

TSV-Team erkennt Ernst der Lage

„In erster Linie bin ich heute erleichtert über unser erstes Erfolgserlebnis, aber auch stolz über die Leistung der Mannschaft, die offensichtlich den Ernst der Lage erkannt hat. Es war ein Sieg des Willens. Vor allem die Stabilität in der Abwehr in Zusammenarbeit mit den Torhütern hat mir sehr gut gefallen“, sagte Bönnigheims Coach Sven Kaiser nach dem Befreiungsschlag seines Teams. Bester TSV-Werfer war Jaron May mit sieben Toren, auf der Gegenseite war Matthias Halder gleich elfmal erfolgreich, davon siebenmal per Strafwurf.

Die Bönnigheimer erwischten einen Start nach Maß. In der sechsten Minute leuchtete nach Toren von Constantin Schuster, May (2), Patrick Stierl und Kai Strapko sowie vier Paraden von Keeper Heiko Nicht ein 5:0 auf der Anzeigentafel. Neckarelz sah sich schnell zu einer Auszeit genötigt. Danach lief es für den Gast von Minute zu Minute besser, während sich bei Bönnigheim der eine oder andere technische Fehler einschlich. Außerdem sorgte HA-Torhüter Tobias Rüdele mit seinen Paraden dafür, dass der TSV nur noch mit einer knappen 12:11-Führung in die Kabine ging.

Nach der Pause fanden die Hausherren zunächst nicht ihren Rhythmus, und so wurde aus dem Ein-Tore-Vorsprung innerhalb von acht Minuten ein 15:17-Rückstand. Dann gewann der TSV in der Abwehr auch dank des sich steigernden Torhüters Ferdinand Schelling an Sicherheit, aber auch im Angriff zog das Heimteam das Tempo wieder an. Ein 7:1-Lauf bedeutete zehn Minuten vor dem Abpfiff beim 22:18 wieder ein komfortables Polster für die Bönnigheimer. Jaron May sorgte mit einem gekonnten Dreher von außen für das Sahnestück und den 27:21-Endstand. Am Sonntag (17 Uhr) gastiert der TSV nun beim TV Mundelsheim.

TSV Bönnigheim: Nicht, Schelling (2); Daub (4), Mathias Hepperle (2), Jonas May, Jaron May (7), Schuster (1), Track (2), Dominic Zäh (5/5), Patrick Stierl (1), Zundel, Böer (1), Strapko (2).