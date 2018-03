Eishockey Entscheidung erst in letzter Minute

Von Claus Pfitzer

Alexander Preibisch entwickelt sich in den Playoffs zum Mann der entscheidenden Tore für die Bietigheim Steelers. Im ersten Viertelfinalspiel gegen die Heilbronner Falken hatte er in der Verlängerung den 5:4-Siegtreffer erzielt. Am Sonntagabend gelang dem 26-jährigen Kölner mit einem Empty-Net-Goal in der letzten Spielminute der 5:3-Endstand zum zweiten Sieg der Steelers in der Viertelfinalserie gegen die Unterländer.

Für die Bietigheimer war es in den Schlussminuten noch mal richtig eng geworden, zumal Verteidiger Max Prommersberger die insgesamt neunte Zwei-Minuten-Strafe der Gastgeber absitzen musste. Die Falken mobilisierten nochmals alle Kräfte, Trainer Gerhard Unterluggauer nahm Torhüter Marcel Melichercik vom Eis und ermöglichte seinem Team mit einem weiteren Feldspieler so eine doppelte Überzahl. Aber Steelers-Verteidiger Rob Brown holte sich mit seiner Routine den Puck bei einem Angriff der Falken, passte ihn weiter auf Matt McKnight, der den besser postierten Preibisch einsetzte. Dessen Schuss ins leere Tor der Gäste sorgte für Riesenjubel unter den Fans und Anhängern der Bietigheimer. Weiter geht es in der Serie um den Einzug ins Halbfinale am Dienstag ab 20 Uhr in Heilbronn mit Spiel vier, die fünfte Partie findet am Freitag um 19.30 Uhr wieder in der EgeTrans-Arena statt.

Das Duell zwischen den Bietigheim Steelers und den Heilbronner Falken mobilisiert die Massen. Am Freitag war die Kolbenschmidt-Arena in Heilbronn proppenvoll, am Sonntag gab es in der EgeTrans-Arena kaum mehr einen freien Platz. Die beiden Mannschaften boten dem zahlenden Publikum erneut einen erbittert geführten Kampf um den zweiten Sieg. Trotz der insgesamt 15 Strafzeiten war das Derby nie unfair oder gar schmutzig.

Steelers-Trainer Kevin Gaudet hatte in seiner Aufstellung einen Überraschungsgast parat: Marcus Sommerfeld hatte sich einsatzbereit gemeldet und durfte an der Seite von Justin Kelly und Matt McKnight angreifen. Aber trotz Sommerfelds Comeback klappte im Powerplay weiterhin wenig. Das erste Drittel ging dennoch vom Ergebnis, von den Spielanteilen und von den Torchancen her klar an die Gastgeber. Die fingen sich zwar nach fünf Minuten durch Justin Kirsch das 0:1, als die Verteidigung und Torhüter Ilya Sharipov, der auch im dritten Playoff-Spiel den Vorzug zwischen den Pfosten erhalten hatte, den Puck nicht entscheidend klären konnten.

Steingroß gleicht zum 1:1 aus

Die Antwort der Steelers kam aber prompt. Eine Minute nach dem Rückstand zog Verteidiger Bastian Steingroß aus der Entfernung ab. Falken-Keeper Melichercik war durch den vor ihm stehenden Frédérik Cabana die Sicht versperrt, er musste die Scheibe ins Netz passieren lassen. Auch dem 2:1 ging ein Weitschuss eines Verteidigers voraus. Diesmal hatte Benjamin Hüfner das Heilbronner Tor anvisiert. Den abgeblockten Puck spielte McKnight mit Übersicht quer auf Shawn Weller, für den der Treffer dann vollends ein Leichtes war. Tyler McNeely verpasste nach einem Solo den dritten Treffer. Er war zwar schon an Melichercik vorbei, doch der Falken-Schlussmann schnappte sich im Fallen noch den Puck vom Schläger des Steelers-Stürmers.

Die zwei Überzahlsituationen im ersten Drittel gestalteten die Gastgeber zuerst ziemlich harmlos und dann mit Gewalt. Aber Keeper Melichercik wehrte vier Schüsse auf sein Tor nacheinander ab. Im zweiten Drittel waren die Falken nach ihrer Flaute deutlich im Aufwind und nutzten ihren Anfangsschwung auch zum Ausgleich. Steelers-Torhüter Sharipov hatte gegen den Schuss von Brad Ross glänzend reagiert, war dann aber machtlos, als Tim Bernhardt den Puck ins Tor zimmerte (22.).

Mitten hinein in die starke Phase der Gäste brachte Tyler McNeely die Steelers wieder in Führung. Er kam direkt von der Bank, erlief sich den Puck, umkurvte den Falken-Torwart und vollendete zum 3:2 (27.). Dann spielte Justin Kelly dem Gästetorwart einen Streich. Der Kanadier schoss die Scheibe von rechts vors Tor, traf Melichercik am Schoner, von dem der Puck im kurzen Eck des Heilbronner Tores landete (34.). Trost gab es für den Keeper von den Mitspielern und den mitgereisten Fans von den Rängen.

Die Gelegenheiten sich wieder auszuzeichnen gewährten die Bietigheimer dem Schlussmann bald wieder. Melichercik parierte zweimal glänzend gegen Weller und Cabana. Dann bewies Preibisch, dass er auch mit dem Schlittschuh gut mit dem Puck umgehen kann. Als ihm der Schläger abhanden gekommen war, spielte er die Scheibe elegant mit dem Außenrist nach vorne, um Zeit zu gewinnen, damit er sein Spielgerät wieder an sich nehmen konnte.

Anschlusstor in Unterzahl

Im letzten Drittel entwickelte sich eine zerfahrene Partie. Wenn die Steelers ihre Angriffe schnell und direkt ausspielten, waren sie den Unterländern überlegen. Problematisch wurde es für sie, wenn sie in direkte Duelle verwickelt wurden. Denn die Falken hatten ab dem zweiten Drittel wesentlich mehr Biss und Aggressivität in den Zweikämpfen.

Dazu wurden sie auch durch den 3:4-Anschlusstreffer von Kapitän Jordan Heywood in der 42. Minute animiert. Nun witterten die Heilbronner die Chance, erstmals in dieser Saison in Bietigheim zu gewinnen. Ihren dritten Treffer erzielten die Falken dabei auch noch in Unterzahl. Eingesetzt von Brandon Alderson, vollendete Verteidiger Heywood den Konter. Als es dann für Bietigheim eng wurde und der Ausgleich drohte, schlug Spezialist Preibisch wieder zu – und die Steelers-Fans durften jubeln.