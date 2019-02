Tischtennis Entscheidendes Spiel im Kampf um die Klasse

Bietigheim-Bissingen / mg

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten der 3. Bundesliga, die TTG Süßen, geht es für die Tischtennis-Frauen des TTC Bietigheim-Bissingen weiter. Mit einem Sieg am Sonntag (16 Uhr) in Untermberg würden die Bietigheimerinnen wohl bereits zu diesem frühen Zeitpunkt den Klassenverbleib fix machen. „Dann wären es sieben Punkte Vorsprung auf den TSV Betzingen bei noch sechs ausstehenden Spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch schief gehen könnte“, malt TTC-Coach Florian Grünenwald die Perspektive auf.

Dass die Aufgabe nicht im Vorbeigehen erledigt werden kann, zeigt der klare 6:1-Sieg der bis dahin ohne Punktgewinn dagestandenen Filstälerinnen gegen Betzingen vor Wochenfrist. „Sie sind eine gute Mannschaft, und die Vorrunde ist komplett gegen sie gelaufen. Es ist ein 50:50-Spiel“, prognostiziert Grünenwald.

Vorteile erhofft der TTC sich im Spitzenpaarkreuz in den Duellen von Karolina Mynarova und Natalia Mozler gegen Katharina Sabo und Katharina Binder. „Karolina hat in der Vorrunde bei unserem 6:4-Sieg beide Spiele gewonnen. Das war die Basis für unseren Erfolg“, erinnert sich Mannschaftsführerin Yasmin Dietrich. Gemeinsam mit Ivonne Wagner wird sie auf den Positionen drei und vier gegen Ann-Kathrin Ziegler und Verena Volz antreten. „Wir wollen die Entscheidung und sind entsprechend motiviert“, sagt die Bietigheimerin. „Mit unseren Zuschauern im Rücken, wollen wir uns wie gegen Betzingen in Topform präsentieren. Ihre Unterstützung ist so wertvoll für uns“, richtet Grünenwald einen Appell an die Fans, zahlreich zu erscheinen.