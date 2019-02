Leichtathletik Enow Abio wird Meister, Weller holt mit Bestleistung Bronze

Marie Weller (rechts) ist an Lena Posniak dran. Am Ende musste sie aber der Erfurterin den Vortritt und die Silbermedaille überlassen. Im langsameren Vorlauf hatte noch die Bietigheimerin die Nase vorne. © Foto: Ralf Görlitz

Sindelfingen / Von Martin Grund und Jan Simecek

Mit starken Auftritten konnten die Athleten der LG Neckar-Enz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften aufwarten. Während Marius Langjahr bei den Winterwurfmeisterschaften mit Bestweite im Speerwerfen einen starken fünften Platz holte, konnte Marie Weller sogar über ihre erste DM-Einzelmedaille jubeln. Im 800 Meterlauf der U 20 erreichte sie mit Bestzeit Bronze. Noch besser lief es für Sharon-Bright Enow Abio, die alle nur Sharon rufen. Sie holte sich im Weitsprung den Titel.

Einen sehr guten Eindruck hinterließ Marie Weller (TSV Bietigheim) schon im samstäglichen Vorlauf. Als Vorlaufsiegerin zeigte sie, dass mit ihr im Finale zu rechnen sein könnte. Dabei versäumten es alle Teilnehmerinnen in diesem dritten Vorlauf, aus den langsamen anderen Rennen Kapital zu schlagen. Keine fand den Mut, für ein hohes Tempo zu sorgen, um sich damit die Option zu eröffnen, auch über eine schnelle Zeit ins Finale einzuziehen. Doch mit einem Spurt auf den letzten 100 Meter entledigte sich Weller aller etwaigen Sorgen und gewann ihren Lauf in 2:19,98 Minuten vor Lena Posniak (LAC Erfurt).

Völlig anders verlief dann das Finale. Direkt von Beginn an sorgten die Läuferinnen für ein sehr hohes Tempo. Weller reihte sich zunächst im hinteren Mittelfeld ein, blieb aber immer wachsam in einem Feld, in dem so ziemlich jede aufgrund ihrer Vorleistungen für eine Medaille infrage kam. In Runde drei nutzte die Bietigheimerin die Chance und zog auf der Geraden innen vorbei. Noch befand sich das Feld kompakt zusammen, bis die Favoritin und spätere Siegerin Sophia Volkmer (TV Wetzlar) in der letzten Runde entscheidend angriff. Nur noch Posniak und Weller konnten folgen. Für die Medaille bei den Meisterschaften vor der Haustür lief sie in 2:10,52 Minuten zum richtigen Zeitpunkt eine neue Bestleistung.

Gleich zwei Speerwerfer bot die LG Neckar-Enz bei der U 20 auf. Im nicht unbedingt meisterschaftswürdigen Stadion herrschten trotz der angenehmen Temperaturen nicht ganz einfache Bedingungen. Neuzugang Lars Knödler fand nach langer Verletzungspause von Versuch zu Versuch besser in den Wettkampf. Im dritten Durchgang warf er 49,11 Meter und erreichte damit den 13. Platz. Marius Langjahr (beide TSV Bönnigheim) hatte eine gute Serie vorzuweisen. Sein bester Versuch gelang ihm aber, wie vielen der Konkurrenten auch, bereits im ersten Durchgang. Hier segelte der Speer auf eine neue Bestleistung. Mit sehr guten 58,04 Meter ließ er als Athlet des jüngeren Jahrgangs viele höher gewettete Konkurrenten hinter sich und schob sich auf einen starken fünften Rang.

Noch besser als für die LG Neckar-Enz liefen die Junioren-Titelkämpfe für das LAZ Ludwigsburg oder besser Enow Abio. Die Mehrkämpferin, die am Freitag 18 Jahre alt geworden ist, musste sich zwar am Samstag zunächst einmal gewaltig über einem Fehlstart über 60 Meter Hürden und die damit verbundene Disqualifikation ärgern. Es flossen sogar Tränen. Diese Wut packte sie aber in den Weitsprung und haute im fünften Versuch die neue persönliche Bestleistung von 6,36 Meter raus. Bis dahin hatte Ayele Gerken (LG Lemgo) mit 6,31 Metern aus dem ersten Versuch geführt. Keine andere Springerin kam mehr weiter. Überhaupt waren die Beiden die einzigen Athletinnen, die es über 6,10 Meter schafften. Enow Abio durfte sich damit die Goldmedaille umhängen lassen.