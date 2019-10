Die Heimserie fortsetzen und den Negativtrend auswärts brechen – das sind die beiden Missionen der Bietigheim Steelers für den anstehenden Doppelspieltag in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2). An diesem Freitag (20 Uhr) trifft der Tabellendritte aus dem Ellental in der EgeTrans-Arena auf den EC Bad Nauheim. Am Sonntag (17 Uhr) steigt dann das mit Spannung erwartete erste Saisonderby bei den Heilbronner Falken, den Überfliegern der Liga. Das Duell zwischen dem Zweiten und Dritten der Tabelle ist zugleich das Topspiel des 15. Spieltags. Doch das Kräftemessen mit den Unterländern ist für Hugo Boisvert noch Zukunftsmusik. „Über Heilbronn haben wir noch gar nicht gesprochen. Meine Mannschaft hat genügend Erfahrung und konzentriert sich jetzt ausschließlich auf Bad Nauheim“, sagt Bietigheims Coach.

Zu Hause noch ungeschlagen

Für seine Schützlinge geht es am Freitag darum, die bisher fast makellose Heimbilanz zu verteidigen. In den bisher sechs Spielen vor eigenem Publikum haben die Steelers erst einen einzigen Punkt abgegeben – beim 4:3 gegen den Aufsteiger EV Landshut nach Penaltyschießen. Zu Hause ungeschlagen ist sonst nur der Spitzenreiter Kassel Huskies.

Mit Bad Nauheim haben die Steelers noch eine Rechnung offen: Zum Auftakt der Hauptrunde kassierten sie eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen, obwohl sie im Colonel-Knight-Stadion die klar bessere Mannschaft gewesen waren. „Wichtig wird sein, die Special Teams – Überzahl und Unterzahl – zu gewinnen, denn da ist der Gegner sehr stark“, weiß Boisvert.

Die Hessen haben erst zwölf Partien absolviert und belegen mit 22 Zählern den sechsten Platz. In der Auswärtstabelle steht die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer, der zugleich Sportdirektor ist, sogar auf Rang vier: Drei der fünf Gastspiele entschieden die Roten Teufel für sich. Die jüngsten drei Duelle gegen die Lausitzer Füchse (2:1), die Ravensburg Towerstars (3:2) und den EHC Freiburg (4:3) gewannen sie jeweils mit einem Tor Unterschied. Davor kassierte der EC aber eine 1:7-Heimklatsche gegen Heilbronn. Andrej Bires ist aktuell mit zwölf Punkten (sieben Tore, fünf Vorlagen) Bad Nauheims Topscorer. In diesem Monat hat der Klub noch mal personell nachgelegt und Abwehr-Routinier Mike Card und Außenstürmer Kyle Gibbons verpflichtet. Letzterer war in der Vorsaison noch Topscorer beim Absteiger Deggendorfer SC und ersetzt den verletzten Cody Sylvester (Muskelbündelriss) im Aufgebot.

Bei den Steelers bleibt personell gegenüber dem vergangenen Spieltag alles beim Alten. Mit Stammgoalie Stephon Williams (Unterkörperblessur), dem an der Schulter verletzten Topverteidiger Tim Schüle sowie Kapitän Nikolai Goc und Stürmer Alexander Preibisch (beide am Knie verletzt) fallen vier feste Größen weiterhin aus. „Wir rechnen frühestens nach der Länderspiel- Pause mit ihrer Rückkehr“, sagt Geschäftsführer Volker Schoch mit Blick auf den Deutschland- Cup (7. bis 10. November).

Im Kasten trägt nun Cody Brenner die alleinige Verantwortung. Der zweite Torhüter zeigte zuletzt beim 3:2 gegen Kaufbeuren, dass auf ihn Verlass ist. „Cody ist da selbst nach dem 0:2-Rückstand ruhig und konzentriert geblieben. Das spricht für ihn“, lobt Boisvert den 22-jährigen Deutsch- Kanadier, der im Sommer aus Deggendorf nach Bietigheim gewechselt ist und bei seinem neuen Verein bisher einen starken Eindruck hinterlassen hat, wie Boisvert anerkennend feststellt: „Er hatte eine super Vorbereitung, arbeitet hart im Training und kämpft um jeden Puck. Wir vertrauen ihm voll.“