Dass die Bietigheim Steelers mal als Außenseiter in der Kolbenschmidt- Arena bei den Heilbronner Falken aufkreuzen, lag vor Sonntag schon lange zurück: Am 9. März 2012 unterlagen sie als Tabellenelfter dem damaligen Spitzenreiter aus dem Unterland mit 1:5. Am Sonntagabend war die Konstellation in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) ähnlich – und auch das Ergebnis: Mit 1:4 verlor das Team aus dem Ellental das erste Saisonderby und das 50. insgesamt. Für die Steelers war es die fünfte Auswärtspleite in Folge. Nach dem ersten punktlosen Wochenende in der laufenden Hauptrunde rutschte Bietigheim auf Platz acht ab. „Wir haben zurzeit große Probleme, Tore zu schießen, auch das Überzahlspiel läuft nicht. Dafür müssen wir Lösungen finden“, sagte Trainer Hugo Boisvert.

Keine Hilfe aus Iserlohn

Sein Rumpfteam, in dem wie gehabt die Stützen Stephon Williams, Nikolai Goc, Tim Schüle und Alexander Preibisch verletzt fehlten, war gegen die Heilbronner Überflieger nicht konkurrenzfähig. Obendrein wirkte auch Julian Lautenschlager diesmal nicht mit. Der 23-jährige Förderlizenzspieler, der am Freitag gegen Bad Nauheim (0:2) noch bei den Steelers ausgeholfen hatte, lief zur gleichen Zeit in Düsseldorf wieder für den DEL-Kooperationspartner Iserlohn Roosters auf.

Die Partie begann für die Gäste gleich mit einer kalten Dusche. Bereits nach 24 Sekunden musste der nur leicht klammernde Verteidiger Eric Stephan auf die Strafbank – eine harte Entscheidung. 41 Sekunden später stand es 1:0 für Heilbronn. Der vor dem Kasten lauernde Stefan Della Rovere fälschte in Überzahl Ian Bradys Geschoss von der blauen Linie ins Netz ab (2.). Die Falken traten mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers an. Sie kombinierten flüssig und gingen mit ihren vier Reihen von Beginn an ein hohes Tempo. Doch auch die Steelers trugen ihren Teil zu einem packenden Derby bei und zeigten sich deutlich verbessert gegenüber dem blutleeren Auftritt zwei Tage zuvor gegen Bad Nauheim. In puncto Einsatz und Kampfgeist gab es nichts auszusetzen. Der Lohn: Der Ex-Heilbronner Frédérik Cabana probierte es in der neunten Minute auf eigene Faust und produzierte mit einem Schuss ins lange Eck den 1:1-Ausgleich (9.).

In die erste Drittelpause ging Bietigheim aber mit einem Rückstand – weil HEC-Kapitän Derek Damon nach einem Zuspiel von Della Rovere zum 2:1 für die Unterländer traf. Der Vorlagengeber hatte zuvor zwei Bietigheimer Verteidiger auf sich gezogen und dann im perfekten Moment seinen Sturmpartner bediente. Eine zusätzliche Schwächung war für die Steelers der Ausfall von Matt McKnight. Der kanadische Top­scorer wurde bei Corey Mapes’ Ellbogencheck voll am Kinn getroffen und konnte nicht mehr weitermachen (19.). Eine Aktion, die von den Unparteiischen ungeahndet blieb.

Ohne McKnight kam das Offensivspiel der Boisvert-Schützlinge zum Erliegen. Im zweiten Durchgang stand Bietigheim praktisch unter Dauerdruck. Goalie Cody Brenner, der beste Gästeakteur an diesem Abend, verhinderte zunächst Schlimmeres. Dennoch schlug es noch zweimal hinter ihm ein: In der 26. Minute war Alexander Nikiforuk mit einer Direktabnahme zum 3:1 erfolgreich, fünf Minuten später tat es ihm Damon nach einem Rückpass von Nikiforuk gleich (31.). Selbst die Powerplays der Gäste verpufften ohne den Anführer McKnight kläglich. Die einzige gute Bietigheimer Chance im zweiten Spielabschnitt hatte beim Stand von 2:1 Stephan, der nach Diagonalpässen von Yannick Wenzel und René Schoofs frei vor Matthias Nemec auftauchte, aber am Falken-Schlussmann scheiterte (23.). Für Extrastimmung sorgte in beiden Fanlagern der Faustkampf zwischen Della Rovere und Benjamin Zientek, der unentschieden endete und jeweils eine Zwei-plus-zwei-plus-zehn-Strafe nach sich zog (40.).

Man muss den Steelers zugutehalten, dass sie sich im Schlussdrittel nicht aufgaben, sondern weiter dagegenhielten und verbissen, wenn auch erfolglos, um eine Resultatsverbesserung kämpften. Bei zwei Kontern verhinderte Nemec den 2:4-Anschlusstreffer. Nach einer Auszeit nahm Coach Boisvert gut vier Minuten vor Spielende seinen Keeper Brenner vom Eis und ließ nach Strafzeiten für Heilbronn phasenweise mit sechs gegen drei oder vier attackieren – vergebens. Es blieb beim 4:1-Erfolg der Unterländer, die den verdienten Sieg locker nach Hause brachten.

Heilbronner „Wunder“

„Das Wunder geht weiter“, hatten die Falken-Fans bereits vor dem Prestigeduell auf ein Transparent geschrieben. Eine Prophezeiung, die tatsächlich eintraf. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ und „die Nummer eins im Land sind wir“ skandierte und sang der HEC-Anhang glückselig. Solche Gesänge durfte er jahrelang zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht mehr guten Gewissens von sich geben. Die Falken sind aktuell das, was auch die Steelers gern wären: ein Topteam.