Was für ein Comeback hatten die Bietigheim Steelers am vergangenen Wochenende aufs Eis gezaubert. Nach vier Niederlagen in Folge mit 10:21 Toren gewannen sie zuerst mit 5:0 beim davor zehnmal in Folge siegreichen EC Bad Tölz und auch zu Hause gegen die Eispiraten Crimmitschau blieb das Team von Interimstrainer Marc St. Jean ohne Gegentreffer, gewann mit 4:0. Dass diese Leistungen keine Eintagsfliege waren, gilt es nun am Freitag (20 Uhr) gegen Vizemeister Löwen Frankfurt zu zeigen.

„Natürlich dürfen wir nicht zu euphorisch ins Spiel gehen. Aber wir haben in den ersten drei Partien unter meiner Regie schmerzhaft gelernt, dass wir so ein Spiel in kleinen Stückchen nehmen müssen, dass es vor allem auch auf die Kleinigkeiten ankommt“, sagt St. Jean und ist sich deshalb sicher, dass er sein Team nicht einbremsen muss. Dennoch weiß er auch: „Frankfurt wird ein großer Test für uns. Im Hinspiel haben uns die Löwen beim 6:1 eine richtige Klatsche verpasst.“ Dagegensetzen können die Steelers momentan einen kleinen Lauf. „Wir haben auch schon in Dresden und gegen Weißwasser gut gespielt, nur nicht über 60 Minuten. Gegen Heilbronn haben uns die Nerven einen Streich gespielt“, sagt der Trainer rückblickend und deutet gleichzeitig an, dass er genau auf diesen Leistungen aufbauen will. „Wir wollen weiterhin gutes Eishockey zeigen.“

Frankfurter Verletzungspech

Schöpfen kann der, zumindest nach offizieller Lesart, immer noch interimsweise tätige Trainer für die Partie gegen den Vizemeister aus dem Vollen. Ganz anders sieht das bei Löwen-Coach Matti Tiilikainen aus. In den letzten Partien hatte er immer nur 18 Akteure inklusive den beiden Torhütern zur Verfügung. Dabei stehen theoretisch 28 Spieler im Kader der Frankfurter. Darunter freilich eine ganze Reihe junger Spieler mit Förderlizenz von Kooperationspartner Krefeld, die dort in der DEL oder in der zweiten Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz kommen und deshalb nicht zur Verfügung stehen.

Das Spitzenteam aus der Mainmetropole leidet aber auch – ähnlich wie die Steelers vor der Trennung von Trainer Hugo Boisvert – unter Verletzungspech. Denn unter den 18 Akteuren in den vergangenen Partien waren auch vier Förderlizenspieler. Insgesamt ist die Frankfurter Verletztenliste sieben Spieler lang – alles längerfristige Blessuren. Zuletzt kamen Lukas Koziol (Syndesmoseband), Darren Mieszkowski (Unterkörper) und Adam Mitchell (Oberkörper) Ende November hinzu. Top-Verteidiger Alex Roach fehlt schon seit zehn Spielen, Nachwuchsmann Thomas Gauch konnte sogar noch gar keine Partie bestreiten.

St. Jean weiß aber, dass angeschlagene Boxer die gefährlichsten sind. Er will seinem Team deshalb nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B, C, D, und E mit an die Hand geben. „Ich habe bei Kevin Gaudet gelernt, dass es sehr wichtig ist, flexibel zu sein“, sagt der 41-jährige Kanadier. Diese Flexibilität soll auch von den Spielern selbst kommen. Dazu will er ihnen Klarheit darüber verschaffen, was er erwartet. „Ein Spieler braucht neben Strukturen aber auch Freiheit, um sich voll entfalten zu können“, sagt St. Jean. Dies zu erreichen, darauf arbeitet er mit den Steelers hin. Im Idealfall klappt es schon gegen Frankfurt.