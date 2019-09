Fünftes Saisonspiel, drittes Penaltyschießen – und der dritte Heimsieg: Die Bietigheim Steelers haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) den Aufsteiger EV Landshut mit 4:3 nach Penaltyschießen bezwungen. Zum Matchwinner avancierte Norman Hauner, der den entscheidenden Versuch versenkte. Nun treten die Steelers am Sonntag (18.30 Uhr) als Tabellenführer beim EHC Freiburg an.

Erstmals durfte Cody Brenner in einem Pflichtspiel zwischen die Pfosten. Der 22-jährige Torhüter zeigte eine ordentliche Leistung, musste allerdings in der 48. Minute nach einem Zusammenprall vorzeitig vom Eis. Dem eigentlichen Stammgoalie Stephon Williams hatte Trainer Hugo Boisvert nach vier starken Saisonauftritten eine schöpferische Pause verordnet, ehe er beim Stand von 1:3 doch noch ran musste. Neben dem weiter angeschlagenen Eric Stephan stand diesmal auch Defensivmann Fabian Ribnitzky nicht im Bietigheimer Aufgebot – das Talent hatte sich im Training leicht verletzt. Für ihn sprang René Schoofs in die Bresche und bildete gemeinsam mit Max Prommersberger das dritte Verteidiger-Pärchen.

Die Abwehrformationen, viele Nickeligkeiten auf dem Eis und entsprechende Strafzeiten prägten den ersten Durchgang. Torszenen waren selten. Die Landshuter präsentierten sich keineswegs wie Laufkundschaft und hielten mit einer körperbetonten Spielweise dagegen. Dass sie zuvor erst zwei DEL2-Partien absolviert hatten, fiel nicht ins Gewicht – überraschend gut klappte die Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen der Niederbayern. Die Steelers rieben sich in den vielen Zweikämpfen auf und fanden, auch bedingt durch die vier Strafen, nicht ihren gewohnten Rhythmus.

Ab dem Mitteldrittel spielte das Heimteam disziplinierter und zielstrebiger nach vorne. EVL- Schlussmann Jaroslav Hübl stand jetzt stark unter Beschuss. Paradoxerweise ging dann Landshut mit einem Doppelschlag in Führung. Erst profitierte Michael Fomin von Schoofs’ Fehlpass – er überwand Brenner mit einem trockenen Schuss (28.). Nur 66 Sekunden später fand Mathieu Pompei aus einem eigentlich unmöglichen Winkel die Lücke zwischen dem Pfosten und dem Körper des Torhüters, und vom Innenpfosten prallte der Puck mit einem lauten „Pling“ zum 0:2 ins Netz. Der Außenseiter hatte gnadenlos effektiv zugeschlagen. Mit seinem zweiten Saisontreffer brachte Benjamin Zientek die Steelers in der 32. Minute auf 1:2 heran. Dennoch lagen die Boisvert-Schützlinge zur zweiten Drittelpause mit zwei Toren hinten – weil sich Marco Baßler in der 36. Minute durchgetankt und Brenner zum 1:3 verladen hatte.

Brenner muss verletzt vom Eis

Die Steelers gaben nicht auf und attackierten im dritten Drittel praktisch ohne Unterlass das Landshuter Gehäuse, aber Tausendsassa Hübl ließ sich partout nicht bezwingen. Bis zur 49. Minute. Da schlug Matt McKnight bei doppelter Bietigheimer Überzahl zu – 2:3. Kurz zuvor hatte Coach Boisvert eine Auszeit genommen und Williams für den verletzten Brenner in den Kasten geschickt. Der junge Torhüter war bei einem Zusammenprall mit einem Landshuter mit dem Gesicht auf dem Eis aufgeschlagen und hatte nicht mehr weiterspielen können. Das aus die Szene resultierende Tor der Gäste zählte nicht. Ein weiteres Powerplay krönte Zientek mit dem 3:3. Vorlagengeber Hauner hatte die Scheibe scharf vor das EVL-Gehäuse gebracht (54.).

In der Verlängerung hatte Freddy Cabana bei einem Konter in Unterzahl den Siegtreffer auf dem Schläger, er scheiterte jedoch an Hübl. Zum bereits dritten Mal ging’s für die Steelers ins Penaltyschießen, und zum zweiten Mal waren die Schwaben das glücklichere Team. Als einziger Schütze traf Hauner – und war damit der Held des Abends.