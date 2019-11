Eine ziemlich blutleere Veranstaltung war die 0:3-Niederlage der Bietigheim Steelers am 19. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) gegen die Wölfe Freiburg. Ein Großteil der Zuschauer drohte beinahe einzuschlafen, weil weder auf der Eisfläche noch auf den Rängen für Unterhaltung gesorgt wurde.

„Pigalle, Pigalle, ja ist das hier ne Leichenhalle? Ist ja gar nichts los...“ war noch vor wenigen Jahren ein beliebter Fangesang bei Auswärtsfans, um die Unterstützung der Heimfans für deren Mannschaft als mangelhaft zu verspotten. Beim badisch-württembergischen Emotionsduell zwischen den Steelers und den Wölfen aus dem Breisgau wäre dieser Song durchaus wieder angebracht gewesen. Schon öfter in diesem Jahr war von der viel gepriesenen Gänsehaut-Atmosphäre, die einst die alte Eishalle und am Anfang auch noch die neue EgeTrans-Arena zur Festung Ellental werden ließ, nicht mehr viel zu spüren gewesen.

Das erfolgsverwöhnte Publikum findet sich offensichtlich nicht mit sportlichem Mittelmaß ab. Diesmal kam aber noch erschwerend hinzu, dass der harte Kern der Fanszene das Spiel gegen Freiburg wegen einiger, durch Vorfälle nach den Partien gegen Bad Nauheim und Ravensburg ausgesprochener, Stadionverbote boykottierte. Die, die normalerweise in der Mitte des Blocks stehen und versuchen, die Stimmung anzukurbeln, blieben der Partie komplett fern.

Boisvert kritisiert die Leistung

„Ich denke, die Jungs konzentrieren sich auf das Spiel. Ich denke, die fehlende Stimmung war nicht der Grund, warum wir heute so gespielt haben, wie wir gespielt haben“, sagte Steelers-Trainer Hugo Boisvert zum Boykott, wohl auch um seinem Team keine Ausrede zu liefern. „Die Jungs sind müde. Wir haben am Freitag viel investiert mit unserem kleinen Kader. Du kommst dann am Samstagmorgen um 2 Uhr zurück und sollst am Sonntagnachmittag wieder spielen. Das ist nicht einfach“, lieferte Boisvert einen anderen Lösungsansatz. Allerdings verwarf er den auch gleich wieder: „Wir haben viel Erfahrung in der Mannschaft. Da müssen wir einfach einen Weg finden, unsere Leistung zu bringen.“

Wenn überhaupt, dann hatte das erste Drittel noch so etwas wie Unterhaltungswert. Zumindest kam nach einer kurzen Drangphase und einem knapp über das Tor geschossenen Bauerntrick von Yannick Wenzel (8.) auch noch ein wenig Stimmung auf dem Rängen auf. Eine Minute zuvor war auf der Gegenseite Christian Billich ziemlich freistehend am Schoner von Stephon Williams gescheitert. Die nächste nennenswerte Szene ließ dann schon bis zur 22. Minute auf sich warten. Erneut war es ein Bauerntrick. Diesmal setzte ihn Lukas Laub an den rechten Außenpfosten. Das Schiedsrichtergespann war sich aber nicht ganz sicher und überprüfte die Szene noch einmal per Videobeweis. Eine gute Minute später hatte dann auch Matt McKnight im Powerplay Pech, traf mit einem Schlenzer satt den linken Pfosten.

Wie es besser geht, zeigte Luke Pither in der 26. Minute aus sehr ähnlicher, spiegelverkehrter Position. Er fand einen Weg an Williams vorbei zum 0:1. Damit war es tatsächlich schon vorbei mit der Bietigheimer Herrlichkeit. Außer dass Laub bei einer Drei-auf-­zwei-Situation in aussichtsreicher Position bei der Direktabnahme der Schläger brach, gab es keine einzige Szene mehr, die den Puls noch einmal richtig in die Höhe schnellen ließ. Höchstens ansatzweise konnte man noch darauf hoffen, dass die Gastgeber noch etwas reißen könnten.

Freiburg, bis Freitag noch mit der besten Abwehr der Liga versehen, spielte die Partie ganz unaufgeregt zu Ende. Bietigheim fand einfach viel zu selten adäquate Mittel gegen den gut gestaffelten Defensivverbund der Wölfe. Und die mussten dann auch nur auf die Fehler der Steelers warten. In der 35. Minute rettete Williams noch gegen ein Solo von Cam Spiro nach einem Scheibenverlust von Max Prommersberger an der gegenerischen blauen Linie. Eine Minute später war er aber gegen Nikolas Linsenmaier chancenlos, als der im Bietigheimer Drittel von Alexander Preibisch die Scheibe auf den Schläger bekam.

Im Schlussabschnitt gab es noch einen Aufreger, als ein Freiburger Tor wegen hohen Stocks nicht gegeben wurde (54.). Obwohl sein Team ziemlich leblos wirkte, versuchte es Boisvert knapp zwei Minuten vor dem Ende ohne Torhüter und mit einem sechsten Mann. Nach zwei knappen Fehlversuchen führte dies schließlich 6,7 Sekunden vor der Schlusssirene aus einer Situation vor der Bietigheimer Bank zum 0:3 durch Linsenmaier.