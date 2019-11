Sie können es doch noch in der Fremde. Die Bietigheim Steelers haben beim Aufsteiger EV Landshut ihre Routine ausgespielt. Vor 3669 Zuschauern, darunter rund 250 mitgereiste Steelers-Fans, erkämpften sich die Schwaben einen knappen aber verdienten 3:2-Erfolg und landeten ihren ersten Auswärtssieg seit Ende September.

Die Steelers, bei denen der bärenstarke Schlussmann Stephon Williams und Matt McKnight zurückkehrten, kamen konzentriert aus der Deutschland-Cup-Pause und ließen sich nicht anmerken, dass auswärts zuletzt nur wenig zusammenlief. Das Team von Trainer Hugo Boisvert verteidigte konsequent, strahlte mehr Passsicherheit aus und lauerte auf Fehler des EVL. Aus so einem Abspielfehler resultierte auch die Gästeführung. In Unterzahl hätte Benjamin Hüfner bei einem Solo auf 0:1 stellen können, doch sein Versäumnis holte er kurz darauf mit einem knallharten Schuss in den Winkel nach (10.).

Durch unnötige Strafzeiten lud Bietigheim die Landshuter immer wieder ein, aktiver am Spiel teilzunehmen. Kurz vor der ersten Pause vereitelte Williams die besten EVL-Möglichkeiten durch Max Brandl und Robbie Czarnik (18.). Doch die Steelers bekamen die Partie schnell wieder in den Griff, mussten sich aber zwei Vorwürfe gefallen lassen. Die Gäste schafften es nicht, aus ihrer Überlegenheit Anfang des zweiten Abschnitts mehr Kapital zu schlagen und leisteten sich überflüssige Strafzeiten. Dank Goalie Williams und der fehlenden Landshuter Präzision im Abschluss überstand Bietigheim eine 57-sekündige Drei-gegen-Fünf-Unterzahl und verdiente sich im Penaltykilling etliche Fleißkärtchen.

Spannende Schlussphase

Auf der Gegenseite schnupperten die Steelers im ersten Powerplay mehrfach am zweiten Treffer. Den besorgte Brett Breitkreuz, der eine schöne Kombination über Alexander Preibisch und McKnight vollendete (44.). Wer jetzt dachte, die Gäste wären auf die Siegerstraße eingebogen, täuschte sich. Nur 24 Sekunden später brachte Alexander Ehl den EVL auf die Anzeigetafel und eröffnete eine heiße Schlussphase. Jetzt zeigten die Landshuter, über wie viel Offensivpower sie verfügen, und schlitterten nur knapp am Ausgleich vorbei. Gerade in Unterzahl hatte Bietigheim auch das nötige Quäntchen Glück, als ein Schuss von Kevin Wehrs an die Querlatte klatschte (50.).

Mitten in eine Landshuter Druckphase hinein setzten die Steelers einen perfekten Konter. Brett Breitkreuz stellte mit einem blitzsauberen Konter den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (54.). Max Hofbauer (58.) schürte mit dem 2:3 nochmal Hoffnungen bei den EVL-Fans, doch mit aller ihrer Robustheit, Zweikampfstärke und Abgeklärtheit transportierten die Steelers die drei Punkte in den Mannschaftsbus.

„Hut ab vor den Jungs. Das war ein wichtiger Sieg, der Selbstvertrauen gibt. Wir haben stark gekämpft, ein gutes Forechecking betrieben und hatten mit Stephon Williams unseren besten Mann im Tor“, verteilte Cheftrainer Boisvert nach der Schlusssirene gleich mehrere Komplimente – und das absolut zu Recht. Diese Leistung gilt es für das Boisvert-Team am Sonntag (17 Uhr) gegen den EHC Freiburg zu bestätigen. Bis zur 3:4-Penalty-Niederlage am Freitag gegen Heilbronn standen die Breisgauer noch vor den Steelers.