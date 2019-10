Beim „Tag der Firmen“ im DEL2-Spiel der Bietigheim Steelers gegen den EC Bad Nauheim waren unter den 3337 Zuschauern 1078 Mitarbeiter aus 66 Firmen, die das Angebot der Bietigheimer angenommen hatten. Sportlich allerdings lief es weniger gut für die Steelers, deren schöne Serie von sechs gewonnen Heimspielen seit Saisonbeginn mit der 0:2-Niederlage gegen die Roten Teufel aus Mittelhessen zu Ende ging. Gelegenheit, an einer besseren Auswärtsbilanz nach bereits vier Niederlagen zu arbeiten, hat die Mannschaft von Trainer Hugo Boisvert am Sonntag (17 Uhr) im Derby bei den Heilbronner Falken. „Wir müssen bis dahin Lösungen finden. Es war kein gutes Spiel von uns, wir haben zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Wenn man nicht bereit ist, hat man in dieser engen Liga keine Chance zu gewinnen. Das war bei uns heute der Fall“, meinte Steelers-Coach Boisvert.

Ausfälle wiegen schwer

Der Substanzverlust bei den Steelers war durch die Ausfälle der Verteidiger Tim Schüle und Nikolai Goc, die ebenso gefehlt haben wir Stürmer Alexander Preibisch und Torhüter Stephon Williams, vor allem im Spielaufbau zu groß, um die Bad Nauheimer bei ihrer Siegesserie zu stoppen, die ihren vierten Sieg in Folge feiern konnten. „Es war unser bestes Auswärtsspiel in dieser Saison. Wir waren defensiv sehr, sehr gut und haben unsere Chancen genutzt. Es war ein lobenswertes Spiel meiner Mannschaft“, meinte Bad Nauheims Coach Christof Kreutzer, dessen Team die Scheibe gut bewegte und selbst viel unterwegs war. Bietigheims Trainer Boisvert hatte drei Verteidigerduos und vier Sturmreihen gebildet. „Wir haben mit einem kleinen Kader gekämpft. Aber obwohl wir mit vier Reihen gespielt haben, waren wir müde“, stellte Boisvert fest.

Die Gäste unterstrichen ihre aktuell gute Form. Sie profitierten auch von der Qualität der kurzfristig verpflichteten Neuzugängen Mike Card und Kyle Gibbons. Card machte im Verbund mit den Routiniers Steve Slaton und Daniel Ketter die Abwehr dicht, die nur wenig gute Chancen des Gegners zuließ. Was durchkam, wehrte Felix Bick, in der Vorsaison als bester Torhüter der Liga ausgezeichnet, ab und feierte seinen ersten Shut out in der laufenden Runde.

Im ersten Drittel stand Bick bei einem Schlagschuss von Benjamin Hüfner richtig und hielt den Puck (9.). Als Yannick Wenzel sein Solo mit einem Tor krönen wollte, hatte der Nauheimer Torhüter seine Handschuhe am Puck. Er ließ sich auch von Matt McKnight nicht überlisten, der bei aus einem Powerplay heraus den Puck aufs kurze Eck schoss (23.). Glück hatte Bick, als kurz vor dem 0:2 Max Prommersberger die Scheibe knapp über die Latte drosch.

Bei den Steelers lieferte Williams-Vertreter Cody Brenner eine solide Partie vor den Stangen ab, hielt was zu halten war. Allerdings hatte er keinen glücklichen Einstand, denn vor dem 0:1 war Zach Hamill bei einem Schlenzer von Dani Bindels vor dem Keeper an der Scheibe (4.).

Umstrittene Strafzeit

Mindestens umstritten waren die zwei Minuten gegen den Bietigheimer Topscorer McKnight. Bei den Mittelhessen fuhren die Spezialisten für diese Situation aufs Eis und benötigten 15 Sekunden zum 0:2 durch Gibbons (36.). Allerdings hatte zuvor Andreas Pauli mit seinem Schuss Eric Stephan im Gesicht getroffen. Der Verteidiger fiel aufs Eis, Gibbons nutzte die Verwirrung.

Im letzten Spielabschnitt bemühten sich die Steelers um den Anschlusstreffer gegen clevere Gäste, die ein gutes Rückzugsverhalten hatten. In der 49. Minute musste wieder Bick eingreifen und wehrte einen Schuss aus kurzer Distanz von Brett Breitkreuz phantastisch ab. Auf der Gegenseite glänzte Brenner zweimal und verhinderte gegen Marvin Ratmann (50.) und Pauli (54.) das 0:3. Die Schlussoffensive der Steelers verpuffte, weil Norman Hauner 110 Sekunden vor Spielende eine Strafzeit erhielt.