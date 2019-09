Neun Punkte aus vier Spielen, noch keine Niederlage in der regulären Spielzeit und Tabellenplatz zwei: Die Bietigheim Steelers haben einen prima Start in die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) hingelegt. An diesem Freitag (20 Uhr) erwarten sie in der EgeTrans-Arena den Aufsteiger EV Landshut.

Rundum zufrieden mit dem Saisonstart ist Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch: „Andere, die viel Geld investiert haben, wären froh, wenn sie da stehen würden, wo wir stehen. Wir sind voll im Soll mit neun Punkten und mehr als zufrieden, lassen uns aber nicht verrückt machen und werden keinen Gegner unterschätzen. Wir wollen in allen Mannschaftsteilen das Optimale herausholen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut.“ Schoch sieht aber in diesem frühen Stadium der Saison noch Verbesserungsbedarf: „Die Mannschaft hat noch Luft nach oben. Dass noch was gehen kann, macht mich zuversichtlich.“

Die Neuzugänge passen

Bislang haben auch die Neuzugänge prächtig eingeschlagen, allen voran Verteidiger Tim Schüle und Torwart Stephon Williams. „Wir konnten unsere Planungen umsetzen. Wir sind extrem stark in der Defensive und haben einen sehr guten Torhüter. Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften“, kann der Geschäftsführer bislang mit Stolz und Freude auf die Verpflichtungen blicken. Auch der junge Fabian Ribnitzky hat seine Sache gut gemacht und ist am Wochenende wieder fester Bestandteil eines der drei Verteidiger-Duos. Der erfahrene Eric Stephan bekommt nochmals eine Pause. „Es ist nichts Großes, aber bei uns spielt nur jemand, der zu 100 Prozent fit ist“, so Schoch.

Der EV Landshut, nach vier Jahren in der Oberliga in die DEL2 zurückgekehrt, ist derzeit heimatlos. Das traditionsreiche Eisstadion am Landshuter Gutenbergweg wird generalsaniert und soll zur Saison 2022/23 fertiggestellt sein. Parallel zu den einzelnen Bauphasen sollen die Landshuter aber weiterhin ihre Partien in ihrem Stadion austragen können. Das erste Heimspiel steht am 18. Oktober gegen die Eispiraten Crimmitschau auf dem Programm. Zwei Auswärtsspiele hat der EVL bislang absolviert, bis zur Saison-Heimpremiere muss die Mannschaft von Trainer Axel Kammerer noch viermal auswärts ran und hat dadurch nur je ein Spiel pro Wochenende. In Heilbronn unterlag der Aufsteiger mit 1:3, in Dresden gewannen die Niederbayern mit 2:1 nach Verlängerung. Die Niederlage in Heilbronn war die erste auf fremdem Eis seit Januar 2019.

Für Aufsehen sorgte der EV Landshut mit der Verpflichtung der beiden Topstürmer Robbie Czarnik und Mathieu Pompei vom Meister Ravensburg Towerstars. Mit zusammen 125 Scorerpunkten war das Duo maßgeblich am Titelgewinn der Oberschwaben beteiligt. Beim EVL bilden sie mit Marc Schmidpeter die erste Reihe. Verstärkt hat sich Landshut auch auf der Torhüterposition mit dem Routinier Jaroslav Hübl von den Fischtown Pinguins Bremerhaven sowie in der Verteidigung mit Philipp Messing vom ESV Kaufbeuren und dem Kanadier Josh McFadden von den Sheffield Steelers.

Neumann wieder in der DEL2

Nochmals wissen will es in der DEL2 nach Jahren in der Oberliga der Hohenhaslacher Manuel Neumann, der aus der Steelers-Jugend stammt. Der 32-jährige Verteidiger wechselte von den Starbulls Rosenheim nach Landshut.

Am Sonntag (18.30 Uhr) spielen die Bietigheim Steelers beim aktuellen Tabellenführer EHC Freiburg. Vorher müssen die Wölfe aus dem Breisgau die Aufgabe an diesem Freitag bei den Heilbronner Falken erledigen. Dann schon mit Neuzugang Scott Allen. Der 29-Jährige spielte in der Saison 2017/18 in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau und war zuletzt in Norwegen für Sparta Sarpborg auf dem Eis.

Der 7:1-Sieg der Freiburger am Sonntag über die Dresdner Eislöwen hatte bittere Nachwirkungen für Dresdens Trainer Bradley Grotton, von dem sich die Sachsen am Dienstag getrennt haben. Der 48-Jährige Kanadier war seit Oktober 2018 bei den Eislöwen im Amt und schaltete mit ihnen im Playoff-Viertelfinale die Steelers aus. Neuer Chef ist der langjährige Coach der Heilbronner Falken und Meistertrainer der Kassel Huskies, Rico Rossi.