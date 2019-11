Das Spiel eins nach Hugo Boisvert hätte für die Bietigheim Steelers nicht bitterer laufen können: Unter Interimscoach Marc St. Jean zeigten sie sich am Freitagabend bei den Dresdner Eislöwen in den ersten zwei Dritteln stark verbessert, führten mit 4:1 – und verloren nach einem desolaten Schlussdrittel noch mit 5:7. Damit rutschten sie in der DEL2-Tabelle auf Rang acht ab. Am Sonntag (17 Uhr) erwarten die Steelers die neuntplatzierten Lausitzer Füchse, am Dienstag (20 Uhr) die Heilbronner Falken.

Im letzten Durchgang hatten sich die Bietigheimer Profis im Gefühl des sicheren Sieges zurückgelehnt. Gepaart mit zwei strittigen Gegentoren, offenbar müden Beinen und einem unglücklich agierenden Stephon Williams im Kasten kassierten sie zwischen der 48. und 60. Minute noch sechs Treffer und leisteten so unfreiwillig Aufbauhilfe Ost für einen angeschlagenen Gegner. „Das darf einer Mannschaft wie uns nicht passieren“, war Verteidiger Tim Schüle nach der Niederlage an der Elbe fassungslos.

Auf so ein aus Steelers-Sicht tragisches Ende deutete zunächst nichts, aber auch gar nichts hin. Die Schwaben spielten lange so, wie man es nach einem Trainerwechsel erwartet: mit neuem Biss, mit neuer Motivation, mit neuem Mut. Schon in den ersten fünf Minuten beschäftigte das Team aus dem Ellental die Eislöwen-Verteidigung und Goalie Florian Proske praktisch nonstop. Allein im ersten Drittel hatte Bietigheim mehr Chancen als bei der 0:3- Heimpleite fünf Tage zuvor gegen Freiburg im gesamten Spiel. Für Impulse sorgten insbesondere auch jene Akteure, die in den vergangenen Wochen verletzt gefehlt hatten: Schüle, Norman Hauner und Frédérik Cabana. Das 1:1 zur ersten Drittelpause schmeichelte den Sachsen sehr, denn sie waren bis dahin das klar unterlegene Team gewesen.

Hüfner trifft in Überzahl

Beide Treffer fielen im Powerplay. Beim Dresdner 1:0 fälschte Gästeverteidiger Max Prommersberger einen Distanzschuss von René Kramer unglücklich ab (4.). Kurios war der Bietigheimer Ausgleich: Steve Hanusch bediente mit seinem verpatzten Klärungsversuch den vor Proske lauernden Benjamin Hüfner, und dieser wurstelte die Scheibe am kurzen Pfosten irgendwie an dem Schlussmann vorbei – 1:1 (17.). Zur Sicherheit schauten sich die Schiedsrichter die Szene noch mal auf Video an – und zeigten dann auf den Mittelpunkt. Tor.

Im zweiten Drittel klappte es bei den Steelers auch mit der Chancenverwertung. Innerhalb von dreieinhalb Minuten schossen sie eine 4:1-Führung heraus. Erst knallte Alexander Preibisch die Scheibe nach einem Konter unter das obere Tornetz – und auf diese Weise auch die auf dem Gehäuse liegende Wasserflasche von Proske in die Luft (29.). Dann schob Hauner den Puck nach Preibischs Rückpass Proske durch die Schoner (32.). 31 Sekunden später fälschte Brett Breitkreuz einen Schuss von Schüle von der blauen Linie zum 4:1 ab (33.). Mit Pfiffen verabschiedeten die Eislöwen-Fans ihre Mannschaft in die Kabine, während die 40 mitgereisten Steelers-Fans im Freudentaumel waren. Noch.

Fürs Schlussdrittel machte Dresdens Coach Rico Rossi seinen Spielern offenbar Feuer unterm Hintern und stellte die Reihen um. 21:5 Torschüsse sprachen nun Bände. Das Aufbäumen der Hausherren mündete in der 48. Minute in einen Doppelschlag. Beide Treffer waren umstritten und wurden nach Videobeweis gegeben. Zunächst war Nick Huard per Abstauber erfolgreich, nachdem ein Schuss von Kevin Lavallée an die Maske von Williams geprallt war. Kurz darauf behinderte Kramer den Steelers-Torhüter, der rücklings aufs Eis fiel, und bugsierte die Scheibe zum 3:4 ins Netz.

Es kam doch dicker für Bietigheim. Ein Geschoss von Huard schlug über Williams’ Stockhand zum 4:4 ein (51.), und Hanusch jagte den Puck zum 5:4 oben ins lange Eck, worauf St. Jean sofort eine Auszeit nahm (53.). Mit einem Solo glich Cabana, der sich gegen gleich drei Dresdner durchtankte, zwar noch mal aus (55.). Doch Timo Walther ließ knapp zwei Minuten vor Spielende per Rückhand-Abstauber das Dresdner 6:5 folgen, nachdem Williams einen Schuss nach vorne hatte abprallen lassen. Sebastian Zauners Empty-Net-Tor war der finale K.o.-Schlag für die Gäste. Entsetzen, Fassungslosigkeit, Frust, Wut – mit diesen Gefühlen machten sich die Steelers in der Nacht auf die lange Heimfahrt.

So spielten sie

DEL2, 20. Spieltag

Dresden – Bietigheim 7:5 Drittel: 1:1, 0:3, 6:1.

Tore: 1:0 Kramer (4./Überzahl), 1:1 Hüfner (17./Überzahl), 1:2 Preibisch (29.), 1:3 Hauner (32.), 1:4 Breitkreuz (33.), 2:4 Huard (48.), 3:4 Kramer (48.), 4:4 Huard (51.), 5:4 Hanusch (53.), 5:5 Cabana (55.), 6:5 Walther (59.), 7:5 Zauner (60./Empty Net).

Strafminuten: 6 (3 Strafen) – 10 (5 Strafen).

Schiedsrichter: Fynn-Marek Falten (Harsefeld), Seedo Janssen (Bergedorf); Zuschauer: 2071.