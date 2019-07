Der EC Bad Tölz wird immer mehr zu einer Filiale der Bietigheim Steelers. Am Freitagabend gab der DEL2-Klub aus Oberbayern die Verpflichtung von Sinisa „Silo“ Martinovic bekannt. Der 38-jährige Torwart ist nach den Stürmern Tyler McNeely und Shawn Weller sowie Trainer Kevin Gaudet bereits der vierte Ex-Bietigheimer, den die Löwen zur Spielzeit 2019/20 unter Vertrag genommen haben. Mit Andreas Mechel, Andreas Schwarz und Philipp Schlager spielen drei weitere frühere Steelers-Profis für das Team aus der Kurstadt. „Wenn ich davon nicht zu 100 Prozent überzeugt wäre, wäre ich nicht gewechselt, da ich in Bietigheim sesshaft bin“, sagt Martinovic, der mit seiner Frau in der Innenstadt das nach den beiden Söhnen benannte Café „Paul & Toni“ betreibt.

Kein Platz mehr im Kader

Die Steelers setzen in der neuen Saison im Kasten auf die Neuzugänge Cody Brenner (21) und Stephon Williams (26), der als US-Amerikaner eine Kontingentstelle einnimmt (die BZ berichtete). Zudem erhält Konstantin Kessler vom Oberliga-Kooperationspartner ERC Sonthofen eine Förderlizenz für die Schwaben. So war für Martinovic kein Platz mehr im Bietigheimer Kader. Doch eigentlich fühlt sich „Silo“ noch zu gut in Schuss, um aufzuhören, wie er vor ein paar Wochen im Gespräch mit der BZ durchblicken ließ. „Ich bin fit und war auch nie verletzt“, sagte der 38-Jährige damals und sprach von „mehreren Optionen“ und davon, dass er prüfe, was nun das Beste für ihn sei – und die Wahl fiel auf Bad Tölz. Martinovic: „Kevin Gaudet und Christian Donbeck (der Geschäftsführer der Löwen, Anm. der Redaktion) haben mich vom Konzept überzeugt. Es war das beste Gesamtpaket, das mir geboten wurde.“

In Bad Tölz spielt er künftig in einer Mannschaft mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder Sasa, den der Hauptrundenzwölfte der Vorsaison ebenfalls zu sich gelotst hat – vom DEL-Vertreter Iserlohn Roosters. Der Verteidiger hat 550 DEL-Duelle absolviert und bringt weitere Erfahrungen aus der russischen KHL sowie der österreichischen EBEL mit. „Natürlich freue ich mich auch darauf, mit meinem Bruder zu spielen“, stellt Sinisa Martinovic fest.

Bei den Löwen bildet der Routinier künftig das Torhüter-Duo mit einem weiteren alten Bekannten aus Bietigheimer Zeiten: mit Andreas Mechel (27). Zwischen 2014 und 2017 haben die beiden Goalies bei den Steelers bereits drei Spielzeiten lang das Gespann gebildet. „Ich komme mit Andi sehr gut aus. Er war ein super Partner, wir haben uns sehr gut verstanden, ergänzt und voneinander profitiert. Ich habe ihm ein paar Sachen gezeigt, er hat mich wiederum motiviert – wir haben eine sehr gute Beziehung“, sagt Martinovic, der bei den Löwen seine Wunsch-Nummer 23 erhält – mit jener Zahl war er auch für Bietigheim aufgelaufen wird.

Das Ellental verlässt der Linksfänger als verdienter Spieler. Martinovic trug insgesamt acht Jahre das Steelers-Trikot und gewann mit dem Klub dreimal die Meisterschaft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse – 2009, 2015 und 2018. In der vergangenen Saison kam er in der Haupt­runde 24 Mal zum Einsatz und schaffte eine Fangquote von 89,8 Prozent. In sechs der sieben Viertelfinalpartien gegen Dresden erhielt allerdings Ilya Sharipov, der mittlerweile nach Schwenningen abgewandert ist, den Vorzug. Weitere Karriere-Stationen von Martinovic waren Füssen, Crimmitschau, Heilbronn, Kassel, Landshut, Straubing, Iserlohn, Hamburg und Schwenningen.