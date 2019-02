Frauenhandball Eine starke Halbzeit reicht nicht aus

Beilstein / az

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Bönnigheim haben das Derby bei der SG Schozach-Bottwartal nach einer sehr guten Vorstellung in der ersten Halbzeit und einer 12:8-Führung noch deutlich mit 21:28 verloren. Sie verloren nach der Pause im Angriff den Mut und völlig den Zugriff auf die Partie.

Bönnigheim erwischte vor den 200 Zuschauern in der Beilsteiner Langhanshalle den besseren Start. Die Vorgabe mit langen Angriffen die SG auszuspielen gelang immer wieder. Der TSV ging in der 16. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung. Kurze Zeit später brachten drei Tore in Folge durch Sina Häberlen und Sina Hildenbrand die überraschende 10:6-Führung in der 24 Minute.

Immer wieder gelang es den Gästen, aus einer stabilen Abwehr mit Melanie Schuch als starkem Rückhalt im Tor zu konsequenten und erfolgreichen Angriffen zu kommen. Die Pausenführung von 12:8 hätte auch höher zugunsten der Gäste ausfallen können.

Sechs Gegentore in Folge

Genau diese freche und wirkungsvolle Spielweise wollte Bönnigheim auch in der zweiten Halbzeit fortsetzen. Doch dann passierte genau das Gegenteil. Zwar erzielten die Gäste noch zwei Treffer, dann wurden sie jedoch von der SG quasi überrollt. Sechs Tore in Folge zum 15:14 brachten die Gastgeberinnen in der 42. Minute wieder in Führung.

Den Bönnigheimerinnen fehlte in dieser Phase der Mut im Angriff. Hinzu kam eine doppelte Unterzahl und eine sehr gute Tabea Kraft im gegnerischen Tor, die immer wieder Bälle herausfischte. Bis zum 19:18 in der 48. Minute durch Alice Vilara-Heipl, die mit acht Treffern und einer starken Leistung auch in Halbzeit zwei herausragte, waren die Gäste noch dran.

Probleme in der Abwehr

Erneut vier Tore in Folge der SG Schozach-Bottwartal waren der Knackpunkt. In der 52. Minute beim 23:18 sah es ganz nach einem SG- Sieg aus. Problem beim TSV war auch die Absprache in der Abwehr. Den Rückstand konnte Bönnigheim auch nicht mehr aufholen und gab sich mit 21:28 nach einer sehr guten ersten Halbzeit gegen den Tabellenführer geschlagen „Einer ersten Halbzeit mit mutigem und cleverem Handball sowie einer bärenstarken Abwehr, folgte eine unerklärlich mutlose Vorstellung im zweiten Durchgang“, resümierte der TSV-Coach Stefan Martin.

TSV Bönnigheim: Schuch, Maier; Zäh,Ullrich, Haar, Zerweck (1), Graner (2/2), Hildenbrand (3), Kübler, Alkje Ziegler (1), Swantje Ziegler, Häberlen (6), Vilara-Heipl (8).