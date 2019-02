Basketball Eine Klatsche zum Abschluss

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben am Dienstagabend einen versöhnlichen Abschied aus der Champions League verpasst: Der Tabellenneunte der Basketball- Bundesliga verlor das letzte Gruppenspiel gegen Nizhny Novgorod klar mit 59:85 (33:39) und belegt nach allen 14 Partien in der Achtergruppe A den letzten Platz – mit einer Endbilanz von nur drei Siegen und elf Niederlagen. Für den Final-Four-Teilnehmer der Vorsaison ein ernüchterndes Abschneiden.

Für den Verein aus Nordwestrussland war der Coup in der Barockstadt dagegen Gold wert: Da zur gleichen Zeit Avellino in Ventspils patzte (102:106 nach Verlängerung), zog Novgorod auf den letzten Drücker noch an dem italienischen Klub sowie an Le Mans vorbei und als Gruppendritter ins Achtelfinale ein. Der Gang in den weniger populären Europe Cup des Weltverbands Fiba bleibt dem Team des serbischen Trainers Zoran Lukic erspart.

David McCray ließ nach dem Debakel kein gutes Haar am Ludwigsburger Auftritt. „Das war eine der schlechtesten Leistungen von uns in dieser Saison. So darf man sich zu Hause nicht präsentieren. Für das Spiel am Sonntag in Frankfurt müssen wir viele Dinge schnell ändern“, sagte der Kapitän und entschuldigte sich beim Publikum: „Es tut mir leid für die Fans, die heute gekommen sind und uns unterstützt haben.“ Auch sein Trainer John Patrick war bedient. „Ich bin enttäuscht“, sagte der US-Amerikaner. „Einige Spieler haben die Einstellung vermissen lassen.“

Patrick hatte in dem aus Ludwigsburger Sicht bedeutungslosen Duell Routinier Adam Wales­kowski geschont und seinen Landsmann Aaron Best als überzähligen Ausländer aus dem Kader genommen. Mit einem Bänderriss im Sprunggelenk, den er sich am Samstag im Regionalliga-Spiel der BSG Basket Ludwigsburg gegen Karlsruhe zugezogen hatte, fehlte zudem Youngster Quirin Emanga. Eine weitere Bewährungschance erhielt Center Clint Chapman, die der Ex-Berliner aber nicht nutzte.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel, das die Gastgeber knapp mit 18:17 für sich entschieden, erlaubten sich die Riesen im zweiten Durchgang in der Offensive einen ersten Hänger, was die Russen zu einem Zehn-Punkte-Vorsprung (34:24) nutzten. Erst ein Dreier von Marcos Knight, dem besten Ludwigsburger an diesem Abend, brachte das Heimteam kurzzeitig in die Spur zurück. Beim Stand von 33:39 zur Pause konnten die 1690 Zuschauer in der MHP-Arena noch auf einen erfolgreichen Abschluss auf internationalem Parkett hoffen.

Doch ein weiteres schwaches Viertel zerstörte diese Hoffnungen. Nach 30 Minuten führte Nizh­ny Novgorod bereits mit 70:48, längst war die Partie entschieden. Am Ende hieß es 85:59 für die Gäste, die im montenegrinischen Nationalspieler Vladimir Dragicevic (24 Punkte) den überragenden Mann auf dem Feld hatten. Dessen Center-Kollege Ian Hummer steuerte weitere 22 Zähler für die Russen bei – unter den Körben hatten die Riesen am Dienstag nur wenig zu melden.

Talent Lukas Herzog punktet

Der im Januar verpflichtete Knight avancierte mit 20 Zählern zum Topscorer der Hausherren. Immerhin einmal brandete in der zweiten Hälfte noch lauter Jubel von den Rängen auf – als Nachwuchsspieler Lukas Herzog einen Wurf im Korb versenkte und so zwei Punkte markierte. Am Sonntag (15 Uhr) haben die Patrick- Schützlinge nun im Bundesliga- Duell bei den Fraport Skyliners in Frankfurt Gelegenheit zur Wiedergutmachung – bei einem Rivalen um einen Playoffrang.

MHP Riesen Ludwigsburg:

Knight (20), Martin (17), Klassen (11), Chapman (3), Jones (3), Sabeckis (2), Herzog (2), Klein (1), McCray, Crawford, Hukporti, von Fintel.