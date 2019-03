Eishockey Ein perfekter Steelers-Abend

Von Andreas Eberle

Das letzte Hauptrunden- Heimspiel der Bietigheim Steelers in der DEL2-Saison 2018/19 begann mit Wehmut: Der Klub verabschiedete Bastian Steingroß nach dessen sieben Jahren im Ellental. Der 36-jährige Verteidiger verlässt am Saisonende das Schwabenland, zieht mit der Familie in seine Geburtsstadt Berlin und wird sich künftig als Schiedsrichter versuchen. „Mit dir verliert das Eishockey eine große Persönlichkeit. Du hast dir deinen Ruhestand verdient“, gab ihm sein langjähriger Defensivpartner Markus Gleich in einer Videobotschaft mit auf den Weg.

Fehlte als Krönung des Abschiedsabends eigentlich nur noch ein Heimsieg – und den schenkte das Team Steingroß und auch Marcus Sommerfeld am Freitag noch. Mit 6:3 zähmten die Steelers die Bayreuth Tigers. Da zur gleichen Zeit die Lausitzer Füchse das Sachsenderby gegen Crimmitschau mit 3:4 vergeigten, rückte der Meister auf den zweiten Platz vor. Selbst Rang eins ist noch möglich – wenn der Spitzenreiter Frankfurt am Sonntag (18.30 Uhr) in Crimmitschau patzt und die Steelers in Freiburg gewinnen. Sicher ist, dass der SCB am 15. März mit einem Heimspiel ins Playoff-Viertelfinale startet.

Wie schon vor einer Woche gegen Weißwasser dominierte das Team um Kapitän Nikolai Goc auch gegen Bayreuth zunächst das Geschehen und spielte den Gegner schwindelig. Symptomatisch war die Entstehung der Bietigheimer 1:0-Führung. Bei einer angezeigten Strafen gegen die Oberfranken griffen die Steelers mit sechs Feldspielern an und zogen bei Sechs gegen Fünf ein minutenlanges Powerplay auf – ein Tigers-Profi kam partout nicht an den Puck. Nach dem vielen Hin und Her verlor Topscorer Matt McKnight die Geduld, zog in zentraler Position kurz hinter der blauen Linie ab – und die Scheibe schlug hinter dem überraschten Torhüter Brett Jaeger im Netz ein (4.). Wären die Steelers etwas konsequenter gewesen, hätten sie zur ersten Drittelpause deutlich höher geführt. Die Tigers strahlten bis dahin dagegen die Gefährlichkeit eines Hauskätzchens aus.

Dies änderte sich im zweiten Durchgang. Zwei Powerplays brachten Bayreuth ins Spiel zurück. Das zweite war erfolgreich: Nach einem Querpass von Sebastian Busch hielt Martin Heider den Schläger hin, und aus kurzer Distanz sauste der Puck zum 1:1 in den Bietigheimer Kasten – der stark haltende Sinisa Martinovic hatte diesmal keine Abwehrchance (24.). Jetzt war es ein anderes Spiel. Die Tigers waren gleichwertig und gar nicht mehr so ängstlich wie zuvor – und untermauerten mit viel Einsatz ihre Ambitionen auf einen Pre-Playoff-Platz. Mit einem Doppelschlag wies der Favorit die Gäste aber wieder in die Schranken. Erst traf Verteidiger Max Prommersberger mit einem Handgelenkschuss aus der Drehung. 44 Sekunden später legte Norman Hauner das 3:1 nach (38.). Und hätte Frédérik Cabanas Abstaubertor nach einem Pfostenknaller gezählt, hätte es nach 40 Minuten gar 4:1 gestanden – doch die Spielzeit war schon abgelaufen, wie die Schiedsrichter auf den Videobildern feststellten.

Norman Hauner trifft dreimal

Nach nur 83 Sekunden im Schlussdrittel sorgte Hauner für das 4:1. Der Stürmer war es auch, der die beiden Bayreuther Treffer von Juuso Rajala (50.) und Tim Richter (52.) beantwortete – mit seinem dritten Tor zum 5:3 (54.). Kurz darauf legte Alexander Preibisch das 6:3 nach. Die Partystimmung auf den Rängen kannte nun keine Grenzen mehr. Zumal der Verein noch ein Schmankerl für die Fans in petto hatte.

Denn so, wie der Abend begonnen hatte, endete er auch: mit der Würdigung eines besonderen Spielers: Marcus Sommerfeld (35), wie Steingroß 2012 nach Bietigheim gekommen und eine der Stützen in den vergangenen sieben Jahren, beendet ebenfalls seine Karriere und wird in seiner Heimat Kanada Feuerwehrmann. Beide Routiniers haben bleibende Spuren im Ellental hinterlassen, beide wurden in vielen Videobotschaften von aktuellen und ehemaligen Mitstreitern für ihre Verdienste gewürdigt – und vielleicht werden beide die Steelers auch mit ihrem vierten Titelgewinn in Deutschlands zweithöchster Spielklasse verlassen.