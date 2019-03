Am Vormittag mit der Gruppe, am Nachmittag im Einzel – der Schwaben-Cup in Sersheim hat sich für die Wettkampfgymnastinnen des TV Sersheim ganz schön in die Länge gezogen. „Das ist schon etwas anstrengend“, erklärt TVS-Übungsleiterin Simone Gast. Auf die Konzentration hatte das aber keine Auswirkungen. Gast: „Die Mädels sind alt genug. Außerdem hat jede einzelne genug Adrenalin im Blut. Die Übungen gehen fast von alleine.“

Bereits um 9.30 Uhr begann der Schwaben-Cup für die K-Gruppen. Da hieß es das erste Mal volle Konzentration für die Wettkampfgymnastinnen des TV Sersheim. mit zwei Durchgängen – jeweils mit dem Reifen. Erst um 14 Uhr ging es für die elf- bis 14-Jährigen im Einzel der K 8 weiter. Die älteren Athletinnen – ab 15 Jahre – mussten sogar bis nach 17 Uhr warten, ehe ihr Wettkampf in der K 9 und der K 10 begann – jeweils ein Zweikampf mit Reifen und Keulen.

Anja Rau gewinnt im K8-Einzel

„Es ist ganz schön anstrengend. Aber man hat ja auch immer wieder seine Pausen, in denen man sich entspannen kann“, erklärt die 13-jährige Anja Rau aus Sersheim. Sie ist mit der Belastung am besten zurechtgekommen. Im Einzel der K 8 sicherte sie sich mit 27,566 Punkten den Sieg vor Mia Allerdinks und Nicole Prasalov (beide TG Biberach). Raus Teamkameradin Arisa Schneider löste ebenfalls das Ticket für den Deutschland-Cup. Um die Konzentration hoch zu halten, hat Anja Rau eine ganz eigene Methode. „Ich muss mich vor jeder Übung hinsetzen und meinen Puls runterbringen. Sonst würde ich es auf der Fläche nicht überleben“, berichtet die 13-Jährige. Dann folgt ein kleines Aufwärmprogramm.

Unterschiedliche Vorbereitung

Alina Scharnow geht dagegen noch einmal ihre komplette Übung durch. „Ich turne sie aber ohne Handgerät“, erzählt die zwölfjährige Sersheimerin, die im Einzel der K 8 mit 24,283 Punkten Zwölfte wurde. Sie musste eine ihrer Keulen einmal vom Boden aufheben, was sie ein paar Zehntel Punkte kostete.

Man hätte sich dafür aussprechen können, bei den insgesamt 22 Startern in der K 8 zwei Riegen zu bilden. „Darauf haben wir als Veranstalter aber keinen Einfluss. Das wird vom Schwäbischen Turner-Bund festgelegt“, berichtet TVS-Übungsleiterin Gast. Dann wäre es zumindest im Einzeldurchgang für jede Gymnastin etwas erträglicher geworden. „Bei zwei Riegen hätten erst alle Starterinnen der ersten Gruppe ihre beiden Übungen geturnt, dann die der anderen“, erklärt Gast. Am langen Tag hätte es aber kaum etwas geändert.

Den hatte auch Rebecca Grimml, die in der K 10 mit 47,316 Punkten vor Sibille Schmidt mit 42,249 Zählern und Nicola Schubert mit 42,166 Punkten (beide SV Esslingen) souverän den Sieg holte. Sie war zwar morgens bei den K-Gruppen nicht im Einsatz, unterstützte die jüngeren Sersheimerinnen aber als Betreuerin. Und zum Einmarsch aller Gymnastinnen der K 8, K 9 und K 10 gegen 14.30 Uhr musste die 29-Jährige bereits umgezogen und geschminkt sein, obwohl ihr Wettkampf erst nach 17 Uhr begann. „Da bin ich mittlerweile allerdings relativ entspannt. Wenn man gelassen ist, ist es auch viel leichter. Schließlich machen wir Wettkampfgymnastik zum Spaß“, berichtet Grimml. Kraft schöpft sie auch aus den Übungen der anderen Gymnastinnen des TV Sersheim. „Wenn man den anderen Mädels zuschaut und sie vor ihren Übungen motiviert, motiviert man sich damit auch selbst“, erzählt die 29-Jährige.

Sieg für Gymmotion

Auf dem Siegertreppchen bei den K-Gruppen ganz oben stand das Erwachsenenteam des TV Sersheim. Gymmotion mit Lina Brenner, Paula Kolb, Jasmin Tenzer und Mailin Widmann erturnten sich 29,800 Punkte und qualifizierten sich als einziges Team für den Deutschland-Cup. Es folgte fast schon mit Respektsabstand der TV Truchtelfingen mit 26,050 Zählern.

Wie gut die Sersheimerinnen sind, zeigte sich auch im Einzel der 15- bis 17-Jährigen der K 9. Die TVS-Gymnastinnen machten die ersten sechs Plätze unter sich aus. Am Ende setzte sich Paula Kolb mit 31,999 Punkten vor Jasmin Tenzer mit 31,900 Zählern, Mailin Widmann mit 29,899 Punkten, Ramona Wagner mit 29,116 Zählern, Hanna Wilhelm mit 28,816 Punkten sowie Lina Brenner mit 28,766 Zählern durch. Damit gingen auch alle Tickets für den Deutschland-Cup an die Sersheimerinnen. Nicht ganz nach oben auf das Siegertreppchen hat es dagegen für das Jugendteam des TV Sersheim bei den K-Gruppen gereicht. Die Gymgirls mit Anja Rau, Mia und Alina Scharnow, Sarah Scheffel sowie Arisa Schneider mussten sich der TG Biberach beugen. Die Sersheimerinnen erreichten 22,350 Punkte, die Biberacherinnen 25,550 Zähler. Es waren nur zwei Teams am Start.

Am Vormittag stellten sich neben den K-Gruppen auch die Nachwuchsgymnastinnen der K 5 und K 6 dem Wettbewerb. Sie turnten einen Zweikampf ohne Handgerät und mit Reifen. Die Sersheimerinnen präsentierten sich dabei als gute Gastgeberinnen. Bei der K 5 gingen die ersten drei Plätze an Starterinnen der TG Biberach. Beste TVS-Akteurin war punktgleich mit der Drittplatzierten Vivienne Eichler auf Rang vier. Auch bei der K 6 gingen die Podestplätze an Gäste in der Sport- und Kulturhalle in Sersheim. Beste Sersheimerin war Linda Mauch auf dem neunten Rang.