Frauenhandball Ein Abschied mit erhobenen Häuptern

Bietigheim / Andreas Eberle

Mit Würde und erhobenen Häuptern haben sich die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim am Sonntagabend aus der Champions ­League verabschiedet. Der deutsche Meister gewann sein letztes Hauptrundenspiel in der Königsklasse gegen den FTC-Rail Cargo Hungaria aus Budapest nach einer starken Vorstellung mit 27:23 (16:11) – eine dicke Überraschung.

Es war der erste Erfolg für die Bietigheimerinnen in der Gruppe 2. Dennoch schied die Spielgemeinschaft als Tabellenletzter aus, genauso wie der zweite deutsche Vertreter Thüringer HC als Fünfter. Der Gegner aus Ungarn rutschte durch die Niederlage auf den letzten Drücker noch auf den dritten Platz ab und bekommt es nun im Viertelfinale mit Rostov-Don zu tun. Gegen die Russinnen hatte die SG BBM vor gut einem Jahr noch das Finale im Europapokal verloren.

Vor den 1395 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena legte die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen einen Auftritt hin, den ihr nach den bisher in der Hauptrunde gezeigten Leistungen wohl nur die kühnsten Optimisten zugetraut hatten. In allen Bereichen und Mannschaftsteilen steigerte sich der Außenseiter. Tess Wester und Valentyna Salamakha gewannen das Torhüterduell gegen Melinda Szikora und Blanka Biro deutlich, die Abwehr hielt die ungarischen Offensivkräfte mit beherzter Defensivarbeit in Schach. Nur die Montenegrinerin Marija Jovanovic erwies sich in der ersten Hälfte als Problem und erzielte sieben Tore.

Die SG BBM selbst nutzte ihre Chancen im Angriff wesentlich besser als in den Champions-League-­Begegnungen zuvor. Speziell Rechts­außen Mille Hundahl, die zuletzt wenig durchschlagskräftig gewesen war, präsentierte sich abschlussstark und auf einem Niveau mit Fie Woller auf der linken Seite – beide kamen jeweils auf fünf Treffer. Auch Ines Ivancok und Cecilie Woller waren viel torgefährlicher als sonst.

Über 60 Minuten bot die SG eine konzentrierte Vorstellung. Entsprechend gering waren die Fehlerquote und die Zahl der Ballverluste. Albertsen setzte über weite Strecken wieder auf das Spiel sieben gegen sechs bei eigenem Ballbesitz – und das klappte diesmal vorzüglich. Allerdings hatte seine Mannschaft auch immer wieder Glück, dass die Ungarinnen den leeren Bietigheimer Kasten verfehlten. FTC-Torfrau Szikora brauchte gar vier Versuche, ehe sie mit einem Wurf über das ganze Feld zum ersten Mal erfolgreich war.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und einem 8:8-Zwischenstand (18.) bekam die SG BBM Oberwasser. Die stark aufgelegte Dänin Hundahl warf in der 26. Minute mit ihrem bereits dritten Treffer zum 14:9 sogar erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus. Dieser hatte auch zur Pause beim 16:11 Bestand.

Dusel hatten die Deutschen zu Beginn der zweiten Hälfte: Erst scheiterte die künftige Bietigheimerin Laura van der Heijden mit einem Siebenmeter an Wester. Kurz darauf feuerte Nerea Pena Abaurrea einen weiteren Strafwurf an die Latte. Die SG hielt aber weiter voll dagegen und verlor auch nicht die Nerven, als sich das Team aus Budapest, das inzwischen längst mit allen Stars antrat, zu einer Aufholjagd aufmachte. Doch auf mehr als vier Tore kam der Favorit nicht heran.

Kabinettstückchen gelingen

Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken gelang den Albertsen-Schützlingen auch das eine oder andere Kabinettstückchen. So in der 53. Minute, als Linksaußen Fie Woller einen Kempa-Trick mit einem feinen Heber über Biro hinweg zum 26:21 krönte. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Am Ende lagen sich die Bietigheimer Handballerinnen selig in den Armen und nahmen den verdienten Applaus ihrer Fans entgegen. „Für uns ging es eigentlich um nichts mehr, aber wir wollten uns würdig verabschieden“, sagte Nationalspielerin Antje Lauenroth – und das ist dem SG-Ensemble am Sonntag zweifellos gelungen.