Hallenhockey Durchmarsch in die Eliteliga

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Beinahe wäre den Hockey-Frauen des Bietigheimer HTC der ganz große Coup gelungen. Als Aufsteiger verloren sie erst in der letzten Partie beim TSV Schott Mainz ihr erstes Saisonspiel. Punkte, die der Gegner noch dringend für eine Chance auf den Klassenerhalt benötigte, die für den BHTC aber eher zweitrangig waren. Denn auch trotz der Niederlage liest sich die Bilanz des Teams um Trainer Jürgen Fili eindrucksvoll: 23 von 30 möglichen Punkten standen am Ende für das Team zu Buche, das zuvor bereits dreimal in vier Jahren aufgestiegen war.

„Als Neuling wollten wir uns erst einmal in der Liga etablieren. Aber dann lief es von Woche zu Woche besser“, berichtet BHTC-

Trainer Fili über den Verlauf der beinahe unglaublichen Erfolgsgeschichte. Dass es aber gleich zum nächsten Aufstieg reichen würde, davon habe da noch niemand zu träumen gewagt. Erst zur kurzen Winterpause über den Jahreswechsel habe er selbst dann angefangen, daran zu glauben, dass vielleicht der Titelgewinn drin sei. „Wenn wir gut aus der Pause kommen, könnte was drin sein, habe ich gedacht“, erzählt Fili.

Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Frankenthal lief es zwar nicht ganz so gut, wie beim 7:1-Erfolg im Hinspiel, doch das 6:3 reichte, um die Führung auszubauen, denn der schärfste Verfolger Obermenzing patzte beim letztlich zweiten Absteiger Mainz. Ein 6:6 in Obermenzing brachte den BHTC dann dem Titel ganz nahe. Ein Sieg am nächsten Spieltag gegen Bundesliga-Absteiger Eintracht Frankfurt und der Titel wäre den Bietigheimerinnen bereits nach dem viertletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.

Klappte in Abwehrschlacht

Bekanntlich hat es mit einem 2:0 in einer Abwehrschlacht geklappt (die BZ berichtete). Der Jubel war danach riesig, und es wurde lange und nicht nur einmal gefeiert. „Aber jetzt haben wir vorerst genug gefeiert. Jetzt werden wir uns zwei Wochen lang voll auf die bevorstehende Rückrunde auf dem Feld konzentrieren. Da lief es nämlich bislang nicht so gut. Wir sind Letzter“, so Fili. Warum es in der Halle zuletzt so unglaublich gut lief, dass die Mannschaft zunächst in die Oberliga aufstieg, wo sie ein Jahr „parkte“, dann über die zweite und erste Regionalliga im Durchmarsch in die Bundesliga empor schoss, dafür hat der BHTC-Trainer mehrere Erklärungen. Eine ganz wichtige sei, dass der Großteil schon seit den C-Mädchen zusammen sei. „Wenn wir jedes Jahr eine andere Zusammensetzung gehabt hätten, dann wäre das wohl nicht gegangen“, so Fili. Wichtig sei auch, dass das Team sehr breit besetzt sei. „Wir haben eine starke Bank, ich kann Jede bedingungslos bringen, und auch jede kann Tore schießen“, so der Coach. Außerdem zeichne die Mannschaft ein ganz besonderer Wille, jedes Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, aus. „Das Team hat einen ganz tollen Kampfgeist“, so Fili.